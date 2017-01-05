ألاف المسلحون يسيطرون على منجم للذهب في دارفور

الخرطوم (صدى):

أعلنت الحكومة السودانية ان حوالي ثلاثة آلاف “مسلح أجنبي” وآخرين سودانيين سيطروا على منجم للتنقيب عن الذهب في شمال إقليم دارفور دون أن تحدد متى تم ذلك أو إلى أي جهة ينتمي المسلحون أو جنسيتهم.

وقال وزير الداخلية السوداني عصمت عبد الرحمن وهو يتحدث للبرلمان الأربعاء “لا يوجد حصر واقعي لعدد الأجانب في جبل عامر ولكنه يقدر بحوالي ثلاثة آلاف وفدوا متسللين للمنطقة وساعدهم التداخل القبلي والظروف الأمنية”.

وأضاف الوزير: “الشرطة حاولت الدخول للمنطقة وحدثت مواجهة وخسرنا أرواحا وعربات لم تعد حتى الآن”، دون أن يحدد متى حدثت هذه المواجهة في المنطقة التي يسميها الأهالي “جبل الكنز” لغناها بالذهب.

وأعلنت مليشيا تابعة للزعيم القبلي العربي موسى هلال في دارفور في العام 2015 سيطرتها على جبل عامر وأنها لن تسمح لأية جهة بالدخول للمنطقة إلا بتصريح كتابي صادر عنه أو عن القبائل المتحالفة معه.

وأشار تقرير صادر عن لجنة حظر توريد السلاح إلى دارفور بالأمم المتحدة في ابريل من العام الماضي إلى أن الزعيم القبلي موسى هلال حصل على 45 مليون دولار من عوائد التنقيب عن الذهب في منطقة جبل عامر ولكن التقرير لم ينشر بسبب اعتراض مندوب روسيا في مجلس الأمن الدولي عليه.

وأشار وزير داخلية السودان إلى أن الشرطة السودانية ليس لديها أسلحة تخولها استعادة المنجم من المسلحين، وقال “لابد من وجود قوات قوية قوات ردع بنفس الطريقة وبمثل الأسلحة التي يمتلكونها”.

وأضاف عبد الرحمن: “المنطقة الآن تحتاج لتسليح كبير متنوع ومتطور لا يتوفر للشرطة حاليا”.