الحكومة العراقية اعتقلت 794 و قتلت 13 سنيا الشهر الماضي

بغداد (صدى):
أكدت هيئة علماء المسلمين إن الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة بغداد نفذت في ديسمبر الماضي حملة اعتقالات في المدن السنية نتج عنها اختفاء 794 شخصا، وقتل 13 شخصا خلال المداهمات.
ونالت محافظة ديالى النصيب الأكبر من عمليات الاعتقال والاخفاء بواقع 144 شخصا، على الرغم أن ديالى شهدت عمليات قتل طائفي وإبادة على يد الميليشيات الشيعية الإرهابية التابعة لحكومة بغداد، حيث قتل المئات من أبناء المدينة في المساجد والشوارع، وتم إغلاق المدينة لنحو أسبوع من قبل الميليشيات الشيعية التي نفذت عددا كبيرا من المجازر وسط تخاذل حكومة بغداد التابعة لنظام الملالي في طهران.
3 تعليقات
دين الشيعه دين الحقد والكره والبغض
تركوا الاسلام وبنوا دينهم على الخلافات والحروب التي وقعت بين المسلمين
هؤلاء هم الطائفيين وهم الارهابيين / في العراق هدموا المساجد وقتلوا اهل السنه على الهويه أي شخص اسمه عمر او عثمان او عائشه او حفصه يقتلونه / وقتلوا النساء والاطفال في سوريا بالبراميل المفخخة / ويريدون أن يفعلوا ذلك في الخليج
ارهاب الشيعه حكومي ممنهج بالبراميل المفخخه وبالطيران الروسي يقتلون اهل السنه
تخيل لو انت سني واسمك يزيد او عمر ووقعت في ايدي هؤلاء ماذا سيفعلون بك لمجرد اسم وانت لاذنب لك فقط اسمك الذي سماك به ابوك هل رأيتم دين احقد من دين الشيعه هل رأيتم ارهاب اشد من ارهاب الشيعه لايوجد ابدا