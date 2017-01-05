الحكومة العراقية اعتقلت 794 و قتلت 13 سنيا الشهر الماضي

بغداد (صدى):

أكدت هيئة علماء المسلمين إن الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة بغداد نفذت في ديسمبر الماضي حملة اعتقالات في المدن السنية نتج عنها اختفاء 794 شخصا، وقتل 13 شخصا خلال المداهمات.

ونالت محافظة ديالى النصيب الأكبر من عمليات الاعتقال والاخفاء بواقع 144 شخصا، على الرغم أن ديالى شهدت عمليات قتل طائفي وإبادة على يد الميليشيات الشيعية الإرهابية التابعة لحكومة بغداد، حيث قتل المئات من أبناء المدينة في المساجد والشوارع، وتم إغلاق المدينة لنحو أسبوع من قبل الميليشيات الشيعية التي نفذت عددا كبيرا من المجازر وسط تخاذل حكومة بغداد التابعة لنظام الملالي في طهران.