نشطاء تويتر يحتفون بأول مسلمة تؤدى القسم بالكونجرس

واشنطن (صدى):

احتفى رواد موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” بأداء مواطنة أمريكية من أصول صومالية تدعى “إلهان عمر” للقسم بمجلس النواب الأمريكي كأول مسلمة محجبة تفوز بعضوية المجلس عن ولاية مينيسوتا.

وتداول النشطاء صورا للنائبة وهي تؤدي القسم ، معبرين عن اعجابهم الشديد بها ، خاصة بعد حالة الكراهية التي ملئت الشارع الأمريكي بعد فوز ترامب المعروف بكرهه للمسلمين.

من جانبها غردت النائبة على حسابها بعد القسم لتقول: “اليوم احتفلنا، الغد، نواصل معركتنا من أجل العدالة الاجتماعية والاقتصادية والعرقية لجميع المواطنين بمينيسوتا”.

وكانت إلهان عمر، المرشحة عن الحزب الديمقراطي، قد حصلت على أكثر من 80% من الأصوات، مقابل 19.4% لمنافسها الجمهوري عبد المالك عسكر.