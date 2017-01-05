النصر يستغني عن “الخبيري والنصار”

محمود أحمد (صدى):

قرر الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني لنادي النصر الاستغناء عن الثنائي علي الخيبري وعبدالإله النصار خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لعدم حاجة الفريق اليهما.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تلقت فيه إدارة النصر عرضين من الفيصلي والاتفاق لضم المدافع عبد الله مادو علي سبيل الإعارة حتي نهاية الموسم.

ويبحث النصر في الوقت الحالي للحصول علي لاعبين جدد لتدعيم صفوف الفريق في الفترة المقبلة بديلا للاعبين المتوع خروجهم الفترة القادمة.