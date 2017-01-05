الهلال يرصد 5 مليون دولار لضم “بلاندي”

محمود أحمد (صدى):

يسعي نادي الهلال للتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني نيكولاس بلاندي لاعب سان لورينزو خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لتدعيم خط الهجوم في الفترة المقبلة.

وتستعد إدارة الهلال لتقديم عرض مالي يصل الي 5.7 مليون دولار من أجل الحصول علي توقيع اللاعب صاحب 26 عاما بناء علي رغبة المدير الفني للفريق رامون دياز.

ويحتل الهلال صدارة دوري جميل للمحترفين برصيد 37 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني.