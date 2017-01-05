بلدية الشوقية تزيل لوحات إعلانية عشوائية بالميادين العامة

نايف السالم (صدى):

نفذ قسم المراقبة على الأسواق ببلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة، حملة على عدد من المواقع والمخططات، لإزالة اللوحات الإعلانية المقامة بطريق عشوائية في بعض الأحياء والميادين العامة.

وقال المهندس “ممدوح عراقي” رئيس بلدية الشوقية الفرعية، أن البلدية أزالت 24 لوحة إعلا نية غير نظامية على الأرصفة والممرات، من خلال عدد فرق رقابية من قسمي الأسواق والنظافة، مشيرا إلى أن البلدية لديها العديد من الفرق الميدانية، التي تعمل على مراقبة كافة الأحياء والمخططات السكنية، للحد من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية، التي تشوه المظهر العام.