بالصور ..اصابة خمسة أشخاص في حادث تصادم بجدة

نايف السالم (صدى):

أسفر حادث تصادم مروري وقع فجر اليوم الخميس عن اصابة حالتين اصابتهم خطيرة وإصابة ثلاثة اشخاص آخرين بإصابات متوسطة.

وأوضح الناطق الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة عبد الله أبوزيد أنه في تمام الساعة 6:19 فجرآ تلقت غرفة العمليات بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم على تقاطع طريق المدينة مع قريش باتجاه الشمال، لافتاً إلى أنه تم توجيه اربعة فرق اسعافية مع القائد الميداني معتز الباشا إلى موقع الحادث.

وأوضح أن الحادث وقع نتيجة اصطدام سيارتين، وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين بالموقع ، ومن ثمَّ نقل الحالات الى اقرب مستشفى .