مواجهات قوية في كأس الاتحاد الإنجليزي

محمود أحمد (صدى):

تستعد الفرق الكبرى بانجلترا للمشاركة في مباريات الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

يلعب تشيلسي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز و تحت قيادة مدربه الإيطالي أنطونيو كونتي مشواره في الكأس بمواجهة بيتربوره يونايتد يوم الأحد المقبل.

ويعود ياب ستام المدافع السابق لمانشستر يونايتد، إلى ملعبه السابق حيث يلتقي فريقه ريدينج مع مضيفه مانشستر على ملعب أولد ترافورد السبت المقبل.

كما يستضيف ليفربول فريق بليموث، الأحد المقبل بينما يلتقي توتنهام مع أستون فيلا و يخرج مانشستر سيتي لملاقاة ويستهام يونايتد الجمعة ويلتقي لينكولن سيتي مع مضيفه إيبسويتش، السبت المقبل، في مواجهة صعبة.