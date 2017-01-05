المعهد الصناعي بالطائف يدشن حملة استعدادا لفاعليات ملتقي مكة الثقافي

عبدالعزيز القثامي (صدى):

دشن المعهد الصناعي الثانوي بالطائف اليوم, الحملة التعريفية بالمعهد, التي استهدفت مدارس التعليم بعنوان “مهنتي تبني وطني” وذلك استعداداً لانطلاق الفعاليات التي سيتم تدشينها بملتقى مكة الثقافي تحت شعار “كيف نكون قدوة” التي وجه بها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.

وأوضح المهندس ” إبراهيم بن زويد السفياني” مدير المعهد, أن من أبرز أهداف الحملة, التعريف بالمعهد وتخصصاته ومواعيد القبول وما تقوم به المؤسسة, مشيرا أن الحملة تستهدف طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي المتعثرين, الذين لا يودون إكمال دراستهم, حيث يلتحقون بالمعهد مع حذف ترمين, وإكمال الدراسة بالمعهد في عدد من التخصصات المهنية منها, حاسب الكترونيات نجارة ميكانيكا سيارات لحام ميكانيكا انتاج تبريد وتكييف كهرباء.