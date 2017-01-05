بالصور .. اختتام فعاليات المهرجان الشبابي للمواهب الشابة بالرياض

سعيد العجل (صدى):

بحضور وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة لشؤون الشباب المساعد الأستاذ سليمان بن عبدالرحمن المسند أختتم بيت الأمير فيصل بن فهد للشباب بالرياض فعاليات المهرجان الشبابي للمواهب الشابة والذي نظمته وكالة شئون الشباب بالهيئة العامة للرياضة ممثلة بالإدارة العامة للهيئات الرياضية بالتعاون مع الجمعية العربية السعودية لبيوت الشباب ممثلة ببيت الامير فيصل بن فهد للشباب بالرياض .

وقد حضر حفل الاختتام رئيس قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية بالهيئة الأستاذ عبدالعزيز أبو بكر وسعادة مدير عام بيوت الشباب الأمين العام للجمعية العربية السعودية لبيوت الشباب الأستاذ محمد الخربوش ومدير بيت الأمير فيصل بن فهد للشباب الأستاذ ياسر النصار .

وقد بدا الحفل المعد بهذه المناسبة بأيات من الذكر الحكيم عقبها عرض فيلم وثائقي عن الفعاليات التي تم تنفيذها في المهرجان الشبابي للمواهب الشابة تضمن مقتطفات من تلك الفعاليات ومنها الفعاليات الرياضية والثقافية والشبابية الترفيهية حيث أكد التقرير أن المهرجان أستهدف ( 250) شاب من بيوت الشباب والأندية والمدارس والجامعات وشباب منطقة الرياض للمشاركة في فعاليات المهرجان والذي شمل مسابقة كرة القدم ومسابقة كرة قدم الإلكترونية (البلايستيشن) ومسابقة البلياردو وتشمل إقامة جلسة حوارية عن خطر مواقع التواصل الاجتماعي لدى الشباب والقيام بتنفيذ برنامج خدمة عامة للمجتمع بتنظيف المنتزهات البرية وتنفيذ برنامج مكشات والذي يقام لمدة ثلاثة ايام خلال الفترة من 22-26/3/1438هـ في ثلاث مواقع مختلفة في أحد منتزهات البرية القريبة من مدينة الرياض.

وأشتمل البرنامج على العديد من الفعاليات منها القيام بتعليم المهارات الأساسية للمخيمات الخلوية للشباب والقيام بتنفيذ برنامج الطيران الشراعي والقيام بتنفيذ (تحدي الاستعراض الرملي للسيارات المعدلة) والقيام بتنفيذ برامج ثقافية وترفيهية طيلة ايام البرنامج واقامة امسيات شعرية واقامة امسيات إنشاديه واقامة شيلات شعبية.

وفي نهاية الحفل قام وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة لشؤون الشباب المساعد الأستاذ سليمان بن عبدالرحمن المسند بتسليم المشاركين والفائزين والمنضمين للمهرجان الدروع التذكارية بهذه المناسبة.