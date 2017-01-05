والد طالب يفجع برسالة تنعي ابنه وهو على قيد الحياه

عبدالعزيز القثامي (صدى):

تفاجأ والد طالب في الصف الثاني بإحدى المدارس الابتدائية الأهلية بمحافظة الطائف، اليوم الخميس،برسالة ترده على جواله تنعي أبنه الطالب في المدسة وهو على قيد الحياة.

ووصلت رسالة للمواطن “بندر بن أحمد الحارثي” مفادها : “المكرم ولي أمر الطالب / إياد .. لقد آلمنا نبأ وفاة ابنكم وفجعنا كما فجعكم ، فعند الله نحتسبه وإنا لله وإنا اليه راجعون .. أحسن الله عزاءكم وعظم الله أجركم ، لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجلٍ مسمى ، نرجو من الله أن يغفر له وأن يرحمه وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهمكم الصبر والسلوان وإنا لله وإنا اليه راجعون” .

و توجه والد الطالب الى المدرسة وهو في حالة يرثى لها و دخل المدرسة يبحث عن ابنه فوجده على قيد الحياة، وسط تواجد المعلمين ،الذين قدموا اعتزارهم له بسبب الرسالة الخطء.