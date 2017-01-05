ارتفاع ديون مصر الخارجية لـ60.2 مليار دولار

القاهرة (صدى):

ارتفع حجم الدين الخارجي لمصر، بنسبة 7.9% بنحو 60.2 مليار زولار، بنهاية سبتمبر 2016، مقارنة بـ55.8 مليار دولار في يوينو 2016.

وأرجع البنك المركزي المصري، الارتفاع إلى زيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 4.3 مليار دولار، وزيادة أسعار الصرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار بنحو 0.1 مليار دولار.

وأشار في بيان أصدره اليوم، إلى أن أعباء خدمة الدين الخارجي بلغت نحو 5.2 مليار دولار، خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي الحالي، ومنها الأقساط المسددة نحو 2.2مليار دولار والفوائد المدفوعة نحو 0.3مليار دولار .

ونوه المركزي المصري بارتفاع إجمالي الدين العام المحلي إلى 2.758 تريليون جنيه في نهاية سبتمبر الماضي، لافتا الانتباه إلى أن رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة بلغ نحو 2.403 تريليون جنيه في الفترة نفسها بزيادة قدرها 118 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي .

وبين أن إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي بخلاف “البنك المركزي” ارتفع بنحو 30 مليار جنيه، ليصل في سبتمبر الماضي إلى نحو 2.202 تريليون جنيه، مقابل 2.172 تريليون جنيه في أغسطس السابق له.