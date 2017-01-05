محمد عبده وماجد المهندس ورابح صقر يحيون حفلاً بـ “الجوهرة ” نهاية الشهر

نايف السالم (صدى):
كشفت مصادر أن الفنانين محمد عبده ورابح صقر وماجد المهندس سيحيون حفلاً غنائياً نهاية الشهر الجاري في الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالله بجدة “ملعب الجوهرة”،مشيرةً أن حضور الحفل يقتصر الحضور على الرجال فقط..
وقالت المصادر بحسب”عكاظ” أن اللجنة المنظمة للحفل نسقت مع الجهات المختصة لكي يخرج الحفل بشكل مميز يتناسب مع عودة الحفلات الغنائية بجدة،مضيفةً أن اللجنة عقدت اجتماعها أمس لمناقشة آخر الترتيبات، خاصة مع اقتراب موعده (30 يناير).
3 تعليقات
استغفرالله واتوب اليه
حنا الأن في حرب والمسلمين يقتلون
في كل مكان وجنودنا على الحد الجنوبي والشمالي
اسأل الله ان لايعاقبنا بما يفعل السفهاء منا
نحن الشعب نرفض هذه السخافات جنودنا يقتلون في الحدالجنوبي والمسلمين يذبحون كالنعاج حسبي الله ونعم الوكيل
شبعنا مزايدات على خلق الله يابدو ياخمه
خلوا الشعب يستانس