محمد عبده وماجد المهندس ورابح صقر يحيون حفلاً بـ “الجوهرة ” نهاية الشهر

نايف السالم (صدى):

كشفت مصادر أن الفنانين محمد عبده ورابح صقر وماجد المهندس سيحيون حفلاً غنائياً نهاية الشهر الجاري في الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالله بجدة “ملعب الجوهرة”،مشيرةً أن حضور الحفل يقتصر الحضور على الرجال فقط..

وقالت المصادر بحسب”عكاظ” أن اللجنة المنظمة للحفل نسقت مع الجهات المختصة لكي يخرج الحفل بشكل مميز يتناسب مع عودة الحفلات الغنائية بجدة،مضيفةً أن اللجنة عقدت اجتماعها أمس لمناقشة آخر الترتيبات، خاصة مع اقتراب موعده (30 يناير).