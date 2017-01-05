تسوية ‏أوضاع المبعدين والمسرحين قسرًا من وظائفهم باليمن

فهمي محمد (صدى):

أصدرت الحكومة اليمنية ‏أوامر بتسوية أوضاع المبعدين والمسرحين قسرًا من ‏وظائفهم ومن تم النظر في قضاياهم من قبل لجنة ‏التعويضات. ‏

وأكد رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر خلال لقائه اليوم في عدن لجنة ‏تعويضات الأراضي والمبعدين والمسرحين قسرًا من ‏وظائفهم في عدد من المحافظات الجنوبية والشرقية- ‏أن تسوية أوضاع المبعدين، تأتي في إطار المساعي ‏الرامية لبناء اليمن الجديد .

وأشار إلى أن قضايا المبعدين والمسرحين ‏قسرًا من وظائفهم، جاء نتيجة للممارسات غير ‏المسؤولة التي انتهجها النظام السابق، استهدفت لها ‏المحافظات الجنوبية والشرقية ، مفيدًا أن المحافظات ‏الجنوبية والشرقية تعرضت لإقصاء وظلم كبير نتج ‏عنه تسريح الآلاف قسرًا من وظائفهم، وإحالة البعض ‏الآخر للتقاعد من غير مستند قانوني، بعد حرب ‏صيف عام 1994 م .‏

ولفت الإنتباه إلى أن مخرجات ‏الحوار الوطني في اليمن الذي اتفق عليها كل اليمنيين ‏هي السبيل الوحيد لمعالجة المشاكل التي تسببت في ‏الماضي وتضرر منها الجميع بسبب المركزية في ‏السلطة وقوى النفوذ ، مؤكدًا‏ أن مشروع قيام الدولة ‏الاتحادية العادلة، هو الضامن الوحيد للمشاركة الوطنية ‏والتقاسم العادل للثروة والسلطة، بحسب وكالة الأنباء ‏اليمنية الرسمية