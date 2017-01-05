تسوية ‏أوضاع المبعدين والمسرحين قسرًا من وظائفهم باليمن

أصدرت الحكومة اليمنية أوامر بتسوية أوضاع المبعدين والمسرحين قسرًا من وظائفهم ومن تم النظر في قضاياهم من قبل لجنة التعويضات.
وأكد رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر خلال لقائه اليوم في عدن لجنة تعويضات الأراضي والمبعدين والمسرحين قسرًا من وظائفهم في عدد من المحافظات الجنوبية والشرقية- أن تسوية أوضاع المبعدين، تأتي في إطار المساعي الرامية لبناء اليمن الجديد .
وأشار إلى أن قضايا المبعدين والمسرحين قسرًا من وظائفهم، جاء نتيجة للممارسات غير المسؤولة التي انتهجها النظام السابق، استهدفت لها المحافظات الجنوبية والشرقية ، مفيدًا أن المحافظات الجنوبية والشرقية تعرضت لإقصاء وظلم كبير نتج عنه تسريح الآلاف قسرًا من وظائفهم، وإحالة البعض الآخر للتقاعد من غير مستند قانوني، بعد حرب صيف عام 1994 م .
ولفت الإنتباه إلى أن مخرجات الحوار الوطني في اليمن الذي اتفق عليها كل اليمنيين هي السبيل الوحيد لمعالجة المشاكل التي تسببت في الماضي وتضرر منها الجميع بسبب المركزية في السلطة وقوى النفوذ ، مؤكدًا أن مشروع قيام الدولة الاتحادية العادلة، هو الضامن الوحيد للمشاركة الوطنية والتقاسم العادل للثروة والسلطة، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية