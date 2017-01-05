المقرن : هبوط المجزل ليس دليل على التلاعب بالمباريات في الكرة السعودية

محمود أحمد (صدى):

كشف خالد المقرن رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم عن ان قرار هبوط فريق المجزل مطلع الموسم لدوري القسم الثاني بسبب تلاعب في نتائج بعض مباريات الدرجة الأولى لا يعد مبرراً لتعميم فكرة أن يكون دوري المحترفين السعودي ضمن الدوريات الخليجية المتهمة بالتلاعب بنتائج المياريات.

وجاء ذلك للرد علي ما ذكره القطري محمد حنزاب رئيس مركز الأمن الرياضي الدولي حول عدم نزاهة بعض الدوريات الخليجية.

وأكد المقرن ان تصريحات حنزاب لا يقصد بها الدوري السعودي مشيرا الي عدم وجود تلاعب في نتائج المباريات سواء في بطولة دوري المحترفين أو دوري الدرجة الأولى.

وكان اتحاد القدم قرار استمرار لجنة المسابقات في منصبها حتي نهاية الموسم الحالي بعد قرار مجلس الإدارة.