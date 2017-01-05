دراسة تؤكد تزايد المخالفات المرورية بعد تطبيق “ساهر”

علي القحطاني (صدى):

أشارت دراسة أجراها كرسي الأمير خالد الفيصل بجامعة الطائف، إلى تزايد مخالفات قائدي المركبات والحوادث المرورية، بعد تطبيق نظام “ساهر” ، مؤكدة ان استخدام الجوال أثناء القيادة يعد السبب الرئيسي لزيادة حوادث الطرق.

وساهم “ساهر” وفقا للدراسة، في تحسين سلوك قائدي المركبات، خاصة من جهة الالتزام عند الإشارات الضوئية، والالتزام بالسرعة المحددة داخل المدن، مشيرة للعلاقة بين زيادة قيمة المخالفات المرورية وتقليل الحوادث.

وقال الدكتور “فهد الجهني” مشرف الكرسي، الدراسة تضمنت تحليل 1019 استبياناً، في 4 مناطق هي “الغربية، الوسطى، الشرقية، والجنوبية”، قامت على 5 مقاييس شملت الوعي بنظام ساهر، وأن التعريف والتوعية به قبل تطبيقه لم يكونا كافيين، ودرجة ثقة السائقين في نظام “ساهر”.