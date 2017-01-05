الإعلان عن وظائف “ملازم تحقيق” شاغرة بهيئة الادعاء العام

طلال الغامدي (صدى):

أعلنت هيئة التحقيق والادعاء العام عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف شاغرة على كادر الأعضاء بمرتبة “ملازم تحقيق”، مع تطبيق معايير دقيقة للوصول إلى الأكفاء من المتقدمين لعمل الهيئة ، عن طريق اختبارات ينظمها المركز الوطني للقياس والتقويم ، ثم إجراء مقابلة شخصية بعد ذلك .

وأشارت الهيئة، أن التقديم متاح عبر موقعها https://eservices.bip.sa/Public/Jobs/Jobs.aspx خلال الفترة من 10 ربيع الآخر 1438هـ حتى 29 ربيع الآخر 1438هـ.

وأوضحت أن شروط التقديم للوظائف تتضمن أن يكون المتقدم سعودي الجنسية حسن السيرة والسلوك ومتمتعاً بالأهلية اللازمة ون يكون حاصلاً على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة ، أو شهادة أخرى معادلة لها أو أن يكون حاصلا على شهادة تخصص الأنظمة من إحدى جامعات المملكة أو شهادة أخرى معادلة لها وفي حالة المعادلة أن ينجح في امتحان خاص يعقد لهذا الغرض.

كما يجب أن يكون المتقدم حاصلا على الشهادة الجامعية بتقدير عام لا يقل عن جيد وأن يكون لائقاً صحياً للخدمة وألا يكون قد حكم عليه بحد أو تعزير أو جرم مخل بالشرف والأمانة أو صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة ولو كان قد رد إليه اعتباره وأن يجتاز بنجاح الاختبار الذي يعقد لأجل التعيين وألا يكون سبق له التقديم على وظائف هيئة التحقيق والادعاء العام وألا يكون قد مضى على تخرجه في درجة البكالوريوس أكثر من أربع سنوات وألا يكون موظفاً حكومياً أو سبق له العمل الحكومي.