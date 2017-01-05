تأخير الدوام الدراسي بالجوف بسبب الطقس

علي العنزي (صدى):

أخرت مديرية التعليم بالجوف بداية الدوام في مدارس المنطقة إلى الساعة 8.15 صباحاً وقت حضور منسوبي المدرسة أو الاصطفاف الصباحي على أن تبدأ الحصة الأولى عند الساعة 8.30 صباحاً، بدءاً من يوم الأحد المقبل وحتى نهاية اختبارات الفصل الدراسي الأول، بناءا على توجيهات “فواز السالم” المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف.

وقال “عبدالعزيز النبط” المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف، أن التوجيه جاء بسبب الأجواء الباردة التي تشهدها المنطقة، مشيراً إلى أن بدء اختبار الفترة الأولى سيكون عند الساعة 8.30 صباحاً.