المكتب الإعلامي للأميرة “بسمة” يحذر من حسابات مشبوهة تحمل اسمها لطلب المساعدات

أكد مكتب الأمير ” بسمة بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود” أن جميع ما يكتب في غير المواقع الرسمية الموثقة من جانبها لايمثلها، محذرة متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، من وجود مواقع مزورة تحمل اسمها وتطلب مساعدات إنسانية لجهات عدة وحسابات مشبوهة.

وأضاف بيان صادر عن المكتب الإعلامي المختص بنشر كل ما يخصها، إننا لا نتحمل أي نتيجة كانت من غش أو احتيال تحصل لمتابعين لهذه الصفحات المزورة التي لا تخص سموها.

ونشر المكتب الإعلامي عبر البيان جميع مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة، مؤكدا على أنها مربوطة بشكل كامل على الموقع الرسمي الخاص بسموها على الرابط التالي :

basmahbintsaud.com

حساب “Instagram” الخاص بصاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود

https://www.instagram.com/princess.basmah/

صفحة نادي معجبي الأميرة بسمة “فيس بوك”

https://www.facebook.com/princessbasmahfunpage?ref=hl