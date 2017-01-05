  • نشر : 2017/01/05 - 3:25 م
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بالصور..أول فنانة عربية تدخل القفص الذهبي في ليلة رأس السنة

بالصور..أول فنانة عربية تدخل القفص الذهبي في ليلة رأس السنة
دمشق (صدى):

اعلنت الفنّانة السورية علا باشا دخولها القفص الذهبي اخيراً بزفافها على المخرج يزن ابو حمدة في ليلة رأس السنة لتصبح العروس الأولى في الوسط الفني السوري لعام 2017.

وظهرت علا (30 عاماً) بإطلالة ناعمة جداً لفستان زفافها الذي احتفلت فيه في العاصمة السورية دمشق، بعيداً عن الصحافة والإعلام، وسط اصدقائها وافراد عائلتها.

ومن ابرز المسلسلات التي شاركت في بطولتها: “عابرو الضباب” الذي كان من اخراج زوجها، و”دومينو” و”مذنبون ابرياء” و”بقعة ضوء” و”لعنة الطين” وسواها.




96 تعليق


  1. روزا [ عدد التعليقات: 627 ] 05/01/2017 في
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    لا اسفه ماخذ اخوك اكيد ريحته بصل
    وانتم اهل بصل ولاغير تلقين خبر طلاقي بصدى
    مواطنه تخلع زوجها العنزي بسبب البصل ههههه

  2. وهم الايام [ عدد التعليقات: 2555 ] 05/01/2017 في
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    اسم الله على عمرتس وشبابتس ي غرررروم فديتس 🌹🌹
    شفتي ي غرام أمل الطيار تخرب شفتي

  3. روزا [ عدد التعليقات: 627 ] 05/01/2017 في
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    وهم والله مواصفات بالسمبتيك بس انا ملسونه وانت اقشر واخاف تتهور و اتطلق للمره الثانيه وانا ماني ناقصه سمعه
    شكلي بشوف اخو دانه هههههههه

  4. وهم الايام [ عدد التعليقات: 2555 ] 05/01/2017 في
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    ترا من الحين اللي بتخطبني لاتحتسي مع اي احد من الرجال ب الصحيفه كائنا من كان 😏

  5. جنو بيه قحطانيه [ عدد التعليقات: 516 ] 05/01/2017 في
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    هلا فيك اموله تسلمين تمام الحمدلله

  6. غرام الجنوب [ عدد التعليقات: 553 ] 05/01/2017 في
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    روزا اخو دانه ماتعرفين شيء عن طبعه ،،،

    بس وهم تعرفينه زين واكيد لاحظتي ان قلبه ابيض

    ومايحقد على احد ،،،

    ولما يزعل بسرعه يرضى ،،،

    وكلنا لاحظنا انه حساس ولطيف وحنون حيل ،،،

    وصدقيني راح تلقين السعادة والراحه وياه ،،،

  7. ماوراء الغيوم....الوعد [ عدد التعليقات: 5725 ] 05/01/2017 في
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    😂😂لاوالله لابصل ولا شي
    حسبي الله ع اللي طلع هالسالفه علينا
    والله مو صحيح هالحكي ….كلها خزعبلات ناس فاضيه
    وترى اخواني رومنسيين مع حريمهم 😉😉
    ولازعلوهم عطول رضاوه وسفريات بعد
    هو بس هذا اللي شوي شديد زي طبع الوالد
    بس يمكن لاتزوج الزوجه تلينه 😉😉
    ومنها انا ارتاح منه 😭😭😭😭😭 وافقي ي روزا انتي لك لسان تصلحين له

  8. دآنـــــــہہ [ عدد التعليقات: 9343 ] 06/01/2017 في
    رد

    روزا اعتبري نفسك ممسوكه من الحين خخخخخخ إلى أن يخلص دراسته ما شاء الله وضمنالك عريس هع

  9. غرام الجنوب [ عدد التعليقات: 553 ] 06/01/2017 في
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    روزا حبيبتي لاحظي اموله ودندونه بيبعدونك عن وهم ،،،

    بيطلعونك من المنافسه عارفات انه كامل المواصفات ،،،

    فكري زين ،،

  10. أسوووم .. [ عدد التعليقات: 2888 ] 06/01/2017 في
    رد

    وهم انا اول من مسككك هههههههههههههه

  11. وهم الايام [ عدد التعليقات: 2555 ] 06/01/2017 في
    رد

    هههههههههههه مالتس لوا ي جنوبيه قحطانيه انتي تقصدين خوص النخل اللي هو السعف نو هههههه
    ماعليتس زود ي دانه وانتي صحححح نعم يعني ناعم

  12. وهم الايام [ عدد التعليقات: 2555 ] 06/01/2017 في
    رد

    انا اقشر 😳 ظلمتي روحتس ي الروز

  13. دآنـــــــہہ [ عدد التعليقات: 9343 ] 06/01/2017 في
    رد

    افا يا غرومه نفس طبعي واسلوبي عاد انتي احكمي وش رايك فيني هههه

  14. وهم الايام [ عدد التعليقات: 2555 ] 06/01/2017 في
    رد

    بيض الله وجهتس ي غررام اشهد ب الله انتس شقرديه وماقصرتي ع مدحتس لي لاخلا ولاعدم خذي بوكيه الورد 💐💐💐 مني لتس هديه ولاترديني

  15. دآنـــــــہہ [ عدد التعليقات: 9343 ] 06/01/2017 في
    رد

    يا سلام فزت هههه جنوبيه وش دخل سعف النخل بالشعر ههههههههههههههه فديتك ضحكتيني

  16. وهم الايام [ عدد التعليقات: 2555 ] 06/01/2017 في
    رد

    هههههههههههههههههههههه هلا وغلا هلا ب الطش والرش هلا ب اول وحدة خطبتني فديييييييتس ي اسووووم ^_^ ~

  17. جنو بيه قحطانيه [ عدد التعليقات: 516 ] 06/01/2017 في
    رد

    اهايعني ناعم جبتها ✌🏻😂

  18. جنو بيه قحطانيه [ عدد التعليقات: 516 ] 06/01/2017 في
    رد

    لان فيه شعور تقولين سعف النخل اوليفه اواني هههههه

  19. غرام الجنوب [ عدد التعليقات: 553 ] 06/01/2017 في
    رد

    وهم وربي انت تستاهل كل الخير ,,,

    مشكور ع الورد ☺️

    فديتك ،،،

  20. أسوووم .. [ عدد التعليقات: 2888 ] 06/01/2017 في
    رد

    ههه .. لبى رؤحككك ,,

  21. لست محرومه ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11589 ] 06/01/2017 في
    رد

    هههههههههه

  22. دآنـــــــہہ [ عدد التعليقات: 9343 ] 06/01/2017 في
    رد

    هههههههههههههههه جنوبيه بيني وبينك قلتها صدفه وفزت بس ما عليك بنتقاسم الهديه هههههههه وهم وين الهديه هع

  23. جنو بيه قحطانيه [ عدد التعليقات: 516 ] 06/01/2017 في
    رد

    اعقلو يابنات هههه خفو عليه

  24. وهم الايام [ عدد التعليقات: 2555 ] 06/01/2017 في
    رد

    ي جنوبيه قحطانيه شفتي شعر الفلبن شلون نعومته ابد نسخه طبق الأصل
    تستاهلين الطيب ي غرووووم العفو ي بعد راسي وقليل والله في حقتس وانتي اصلا وردة الصحيفه

  25. وهم الايام [ عدد التعليقات: 2555 ] 06/01/2017 في
    رد

    هههههااااااااااااااي اااااااخ ي نافوخي شرفوا في عنوان الدبله الغاليه لايفوتكم روزا خطبها واحد اصغر منها هههههههههههه وقامت عليه قشرا قشرا مافيه أمل تتوب

  26. جنو بيه قحطانيه [ عدد التعليقات: 516 ] 06/01/2017 في
    رد

    مو فاضي يهدينا بنخليها مساعده له بزواجه هو والبنات ههههه يستاهلون

  27. أسوووم .. [ عدد التعليقات: 2888 ] 06/01/2017 في
    رد

    خخخخخخخخخخخخخ ^_^ ,.

  28. لست محرومه ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11589 ] 06/01/2017 في
    رد

    من يعشق الزين. يلقى من عذاريبه يوماً ويمشي ويبقى خاطره. طيب ؟؟؟؟؟؟؟
    من يكمل

  29. لست محرومه ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11589 ] 06/01/2017 في
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    شباب شابات سوأل كل واحد يقول.كم سنه وهو في صدى

  30. وهم الايام [ عدد التعليقات: 2555 ] 06/01/2017 في
    رد

    هههههه نسيت ي دانه تفضلي 💵💰🎒📷📹🏆🎁🌹🌹🌹
    وانتي بعد ي جنوبيه قحطانيه مع وهم مافيه احد خسران تفضلي 📺💵🌹🌹🌹

  31. جنو بيه قحطانيه [ عدد التعليقات: 516 ] 06/01/2017 في
    رد

    غرام فديتك ياقلبي مايصير تقولين فديتك لرجال كمان انتي متزوجه وحتى لو عزوبيه تقبلي نصيحه من اختك الكبيره ومحبه لك فديتك ولا تزعلين امانه والكل البنات ها الكلمه مو حلوه تننقال لغير محرم ولونا نشوف وهم اخ عزيز وغالي بس مو حلوه بحق البنت تقوله له او غيره ومكان اسوم قلبي اعقلي ههههه لا صار ملكك قولي اي شي فديتك

  32. دآنـــــــہہ [ عدد التعليقات: 9343 ] 06/01/2017 في
    رد

    شكرررررا وهم يالله يا حلوين تعبت وأنا اكتب 😆

    تصبحووووون ع أمنيه متحققه ووجع منتهي لا تنسون سورة الكهف والصلاة ع الرسول عليه الصلاة والسلام ❤️❤️

  33. أسوووم .. [ عدد التعليقات: 2888 ] 06/01/2017 في
    رد

    . محرؤمهه اناا لي سنتين كذاا ..,
    _
    قحطانيةة .. والله ماني اشؤفهه الا مثل اخؤي العود الله يسعده ويسعدكم جميعع ..
    . بس انا ماني متزوجهه هه !! وفعلاً مايصير بس ياخذناا الحماسس أوقات .. ^_^ ، ماهو الا من المعزهه والله .. > وتقبلي تحيات اختش العسيريه ههههه ,,

  34. جنو بيه قحطانيه [ عدد التعليقات: 516 ] 06/01/2017 في
    رد

    والنعم اسومه وغرام وبالجميع

  35. جنو بيه قحطانيه [ عدد التعليقات: 516 ] 06/01/2017 في
    رد

    والنعم بش فديتش ههههه

  36. جنو بيه قحطانيه [ عدد التعليقات: 516 ] 06/01/2017 في
    رد

    ويسلمو وهم ☺😀ونوم العوافي دانه

  37. وهم الايام [ عدد التعليقات: 2555 ] 06/01/2017 في
    رد

    وانتي من اهل الخير ي دانه احلام سعيده

  38. أسوووم .. [ عدد التعليقات: 2888 ] 06/01/2017 في
    رد

    ماعليشش زودد تسسلمين لي .. الله يسعدش
    وانا كمان أستأذنكم نؤؤؤؤم .. نشؤفكم ع خيرررر ..
    ^_^ ,,

  39. وهم الايام [ عدد التعليقات: 2555 ] 06/01/2017 في
    رد

    انا ي المحرومة لي سنتين ونص الي ثلاث تقريبا ماني متأكد اسوووووم بعدي وعدتني بعدد التعليقات

  40. سعيدمكني الشهراني. [ عدد التعليقات: 1083 ] 06/01/2017 في
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    قولو ياالله ام اثنوها وقولو يالله في هذا اليله الفضيله على عباده..ان يرحم موتانا وموتاكم والمسلمين ..وان يرزق كل بنت في هذا المكان الي تجمعنا فيه من غير ميعاد وكل شاب بالازواج الصالحين والزوجات الصالحات..وان الله يجمعنا على محبته ورضاه …..اسوم ابشري بسعدس يابنت الرجال بس انتي اصملي ودندني مع انس مااخترتيني الا بعد وهم الايام ولا هو نقص فيه والجميع ..يعني حطيتيني استبنه ههههههههه اي اسبير بس ماعندي مانع ودندني ..بس تريني عصبي شويات !!

  41. سعيدمكني الشهراني. [ عدد التعليقات: 1083 ] 06/01/2017 في
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    ودعتمكم ربي الي مايضيع ودعاته ..تصبحون على خير جميع..لست محرومه مالي الاثلاثه شهور او اكثر اتشرف اني معكم..باقي طازه ههههههههه.

  42. سعيدمكني الشهراني. [ عدد التعليقات: 1083 ] 06/01/2017 في
    رد

    من يعشق الزين يلقى من عذاريبه يومأ ويمشي ويبقى خاطره مكسور ..

  43. جنو بيه قحطانيه [ عدد التعليقات: 516 ] 06/01/2017 في
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    گلَ دقَيقَہ مَنْ عّمَرْنـَا . . آنَفْاسّ لآ تّعَودْ . . فلَتگنْ لأنفْاسَگ،حّـَلاۈة الإستغفـَآرْ ،آستغفرالله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم
    نوم العوافي للنائمين

  44. جنو بيه قحطانيه [ عدد التعليقات: 516 ] 06/01/2017 في
    رد

    گلَ دقَيقَہ مَنْ عّمَرْنـَا . . آنَفْاسّ لآ تّعَودْ . . فلَتگنْ لأنفْاسَگم،حّـَلاۈة الإستغفـَآرْ ،آستغفرالله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم
    نوم العوافي للنائمين

  45. جنو بيه قحطانيه [ عدد التعليقات: 516 ] 06/01/2017 في
    رد

    عرض الصحيفه تغير …

  46. جنو بيه قحطانيه [ عدد التعليقات: 516 ] 06/01/2017 في
    رد

    اشوى رد ههههه


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