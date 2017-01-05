بالصور..أول فنانة عربية تدخل القفص الذهبي في ليلة رأس السنة

دمشق (صدى):
اعلنت الفنّانة السورية علا باشا دخولها القفص الذهبي اخيراً بزفافها على المخرج يزن ابو حمدة في ليلة رأس السنة لتصبح العروس الأولى في الوسط الفني السوري لعام 2017.
وظهرت علا (30 عاماً) بإطلالة ناعمة جداً لفستان زفافها الذي احتفلت فيه في العاصمة السورية دمشق، بعيداً عن الصحافة والإعلام، وسط اصدقائها وافراد عائلتها.
ومن ابرز المسلسلات التي شاركت في بطولتها: “عابرو الضباب” الذي كان من اخراج زوجها، و”دومينو” و”مذنبون ابرياء” و”بقعة ضوء” و”لعنة الطين” وسواها.
96 تعليق
لا اسفه ماخذ اخوك اكيد ريحته بصل
وانتم اهل بصل ولاغير تلقين خبر طلاقي بصدى
مواطنه تخلع زوجها العنزي بسبب البصل ههههه
اسم الله على عمرتس وشبابتس ي غرررروم فديتس 🌹🌹
شفتي ي غرام أمل الطيار تخرب شفتي
وهم والله مواصفات بالسمبتيك بس انا ملسونه وانت اقشر واخاف تتهور و اتطلق للمره الثانيه وانا ماني ناقصه سمعه
شكلي بشوف اخو دانه هههههههه
ترا من الحين اللي بتخطبني لاتحتسي مع اي احد من الرجال ب الصحيفه كائنا من كان 😏
هلا فيك اموله تسلمين تمام الحمدلله
روزا اخو دانه ماتعرفين شيء عن طبعه ،،،
بس وهم تعرفينه زين واكيد لاحظتي ان قلبه ابيض
ومايحقد على احد ،،،
ولما يزعل بسرعه يرضى ،،،
وكلنا لاحظنا انه حساس ولطيف وحنون حيل ،،،
وصدقيني راح تلقين السعادة والراحه وياه ،،،
😂😂لاوالله لابصل ولا شي
حسبي الله ع اللي طلع هالسالفه علينا
والله مو صحيح هالحكي ….كلها خزعبلات ناس فاضيه
وترى اخواني رومنسيين مع حريمهم 😉😉
ولازعلوهم عطول رضاوه وسفريات بعد
هو بس هذا اللي شوي شديد زي طبع الوالد
بس يمكن لاتزوج الزوجه تلينه 😉😉
ومنها انا ارتاح منه 😭😭😭😭😭 وافقي ي روزا انتي لك لسان تصلحين له
روزا اعتبري نفسك ممسوكه من الحين خخخخخخ إلى أن يخلص دراسته ما شاء الله وضمنالك عريس هع
روزا حبيبتي لاحظي اموله ودندونه بيبعدونك عن وهم ،،،
بيطلعونك من المنافسه عارفات انه كامل المواصفات ،،،
فكري زين ،،
وهم انا اول من مسككك هههههههههههههه
هههههههههههه مالتس لوا ي جنوبيه قحطانيه انتي تقصدين خوص النخل اللي هو السعف نو هههههه
ماعليتس زود ي دانه وانتي صحححح نعم يعني ناعم
انا اقشر 😳 ظلمتي روحتس ي الروز
افا يا غرومه نفس طبعي واسلوبي عاد انتي احكمي وش رايك فيني هههه
بيض الله وجهتس ي غررام اشهد ب الله انتس شقرديه وماقصرتي ع مدحتس لي لاخلا ولاعدم خذي بوكيه الورد 💐💐💐 مني لتس هديه ولاترديني
يا سلام فزت هههه جنوبيه وش دخل سعف النخل بالشعر ههههههههههههههه فديتك ضحكتيني
هههههههههههههههههههههه هلا وغلا هلا ب الطش والرش هلا ب اول وحدة خطبتني فديييييييتس ي اسووووم ^_^ ~
اهايعني ناعم جبتها ✌🏻😂
لان فيه شعور تقولين سعف النخل اوليفه اواني هههههه
وهم وربي انت تستاهل كل الخير ,,,
مشكور ع الورد ☺️
فديتك ،،،
ههه .. لبى رؤحككك ,,
هههههههههه
هههههههههههههههه جنوبيه بيني وبينك قلتها صدفه وفزت بس ما عليك بنتقاسم الهديه هههههههه وهم وين الهديه هع
اعقلو يابنات هههه خفو عليه
ي جنوبيه قحطانيه شفتي شعر الفلبن شلون نعومته ابد نسخه طبق الأصل
تستاهلين الطيب ي غرووووم العفو ي بعد راسي وقليل والله في حقتس وانتي اصلا وردة الصحيفه
هههههااااااااااااااي اااااااخ ي نافوخي شرفوا في عنوان الدبله الغاليه لايفوتكم روزا خطبها واحد اصغر منها هههههههههههه وقامت عليه قشرا قشرا مافيه أمل تتوب
مو فاضي يهدينا بنخليها مساعده له بزواجه هو والبنات ههههه يستاهلون
خخخخخخخخخخخخخ ^_^ ,.
من يعشق الزين. يلقى من عذاريبه يوماً ويمشي ويبقى خاطره. طيب ؟؟؟؟؟؟؟
من يكمل
شباب شابات سوأل كل واحد يقول.كم سنه وهو في صدى
هههههه نسيت ي دانه تفضلي 💵💰🎒📷📹🏆🎁🌹🌹🌹
وانتي بعد ي جنوبيه قحطانيه مع وهم مافيه احد خسران تفضلي 📺💵🌹🌹🌹
غرام فديتك ياقلبي مايصير تقولين فديتك لرجال كمان انتي متزوجه وحتى لو عزوبيه تقبلي نصيحه من اختك الكبيره ومحبه لك فديتك ولا تزعلين امانه والكل البنات ها الكلمه مو حلوه تننقال لغير محرم ولونا نشوف وهم اخ عزيز وغالي بس مو حلوه بحق البنت تقوله له او غيره ومكان اسوم قلبي اعقلي ههههه لا صار ملكك قولي اي شي فديتك
شكرررررا وهم يالله يا حلوين تعبت وأنا اكتب 😆
تصبحووووون ع أمنيه متحققه ووجع منتهي لا تنسون سورة الكهف والصلاة ع الرسول عليه الصلاة والسلام ❤️❤️
. محرؤمهه اناا لي سنتين كذاا ..,
_
قحطانيةة .. والله ماني اشؤفهه الا مثل اخؤي العود الله يسعده ويسعدكم جميعع ..
. بس انا ماني متزوجهه هه !! وفعلاً مايصير بس ياخذناا الحماسس أوقات .. ^_^ ، ماهو الا من المعزهه والله .. > وتقبلي تحيات اختش العسيريه ههههه ,,
والنعم اسومه وغرام وبالجميع
والنعم بش فديتش ههههه
ويسلمو وهم ☺😀ونوم العوافي دانه
وانتي من اهل الخير ي دانه احلام سعيده
ماعليشش زودد تسسلمين لي .. الله يسعدش
وانا كمان أستأذنكم نؤؤؤؤم .. نشؤفكم ع خيرررر ..
^_^ ,,
انا ي المحرومة لي سنتين ونص الي ثلاث تقريبا ماني متأكد اسوووووم بعدي وعدتني بعدد التعليقات
قولو ياالله ام اثنوها وقولو يالله في هذا اليله الفضيله على عباده..ان يرحم موتانا وموتاكم والمسلمين ..وان يرزق كل بنت في هذا المكان الي تجمعنا فيه من غير ميعاد وكل شاب بالازواج الصالحين والزوجات الصالحات..وان الله يجمعنا على محبته ورضاه …..اسوم ابشري بسعدس يابنت الرجال بس انتي اصملي ودندني مع انس مااخترتيني الا بعد وهم الايام ولا هو نقص فيه والجميع ..يعني حطيتيني استبنه ههههههههه اي اسبير بس ماعندي مانع ودندني ..بس تريني عصبي شويات !!
ودعتمكم ربي الي مايضيع ودعاته ..تصبحون على خير جميع..لست محرومه مالي الاثلاثه شهور او اكثر اتشرف اني معكم..باقي طازه ههههههههه.
من يعشق الزين يلقى من عذاريبه يومأ ويمشي ويبقى خاطره مكسور ..
گلَ دقَيقَہ مَنْ عّمَرْنـَا . . آنَفْاسّ لآ تّعَودْ . . فلَتگنْ لأنفْاسَگ،حّـَلاۈة الإستغفـَآرْ ،آستغفرالله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم
نوم العوافي للنائمين
گلَ دقَيقَہ مَنْ عّمَرْنـَا . . آنَفْاسّ لآ تّعَودْ . . فلَتگنْ لأنفْاسَگم،حّـَلاۈة الإستغفـَآرْ ،آستغفرالله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم
نوم العوافي للنائمين
عرض الصحيفه تغير …
اشوى رد ههههه