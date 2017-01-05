بالصور..أول فنانة عربية تدخل القفص الذهبي في ليلة رأس السنة

دمشق (صدى):

اعلنت الفنّانة السورية علا باشا دخولها القفص الذهبي اخيراً بزفافها على المخرج يزن ابو حمدة في ليلة رأس السنة لتصبح العروس الأولى في الوسط الفني السوري لعام 2017.

وظهرت علا (30 عاماً) بإطلالة ناعمة جداً لفستان زفافها الذي احتفلت فيه في العاصمة السورية دمشق، بعيداً عن الصحافة والإعلام، وسط اصدقائها وافراد عائلتها.

ومن ابرز المسلسلات التي شاركت في بطولتها: “عابرو الضباب” الذي كان من اخراج زوجها، و”دومينو” و”مذنبون ابرياء” و”بقعة ضوء” و”لعنة الطين” وسواها.