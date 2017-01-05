بالصور..أول فنانة عربية تدخل القفص الذهبي في ليلة رأس السنة

دمشق (صدى):
اعلنت الفنّانة السورية علا باشا دخولها القفص الذهبي اخيراً بزفافها على المخرج يزن ابو حمدة في ليلة رأس السنة لتصبح العروس الأولى في الوسط الفني السوري لعام 2017.
وظهرت علا (30 عاماً) بإطلالة ناعمة جداً لفستان زفافها الذي احتفلت فيه في العاصمة السورية دمشق، بعيداً عن الصحافة والإعلام، وسط اصدقائها وافراد عائلتها.
ومن ابرز المسلسلات التي شاركت في بطولتها: “عابرو الضباب” الذي كان من اخراج زوجها، و”دومينو” و”مذنبون ابرياء” و”بقعة ضوء” و”لعنة الطين” وسواها.
9 تعليقات
😍😍😍😍😍
اهم شي النعومة وخصيصا مناني قايل
مبروك الزواج
مبروك
تزوجت بعمر ال 30 ..؟ يعني الحمدلله باقي فيه أمل ^_^ ..
ماشالله …الله يرزقنا
نبي نعرس راحت اعمارنا
روزا يا قلبي ما عليك رزقك مكتوب ان شاء الله آخر شيء فكري فيه العمر خليه بالنسبه لك مجرد رقم وعيشي حياتك 💋❤️
والله يدانه ان شالله ان شالله هههههههههه
انا والله رومنسيه لايغركم لساني وطعطعتي
ترى قلبي مرهف الاحاسيس وابي اعيش الحب
الله كريم خخخخخ
روزا خلاص بخطبك لاخوي بس توه 2 جامعه هع توافقين