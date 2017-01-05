  • نشر : 2017/01/05 - 3:25 م
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بالصور..أول فنانة عربية تدخل القفص الذهبي في ليلة رأس السنة

بالصور..أول فنانة عربية تدخل القفص الذهبي في ليلة رأس السنة
دمشق (صدى):

اعلنت الفنّانة السورية علا باشا دخولها القفص الذهبي اخيراً بزفافها على المخرج يزن ابو حمدة في ليلة رأس السنة لتصبح العروس الأولى في الوسط الفني السوري لعام 2017.

وظهرت علا (30 عاماً) بإطلالة ناعمة جداً لفستان زفافها الذي احتفلت فيه في العاصمة السورية دمشق، بعيداً عن الصحافة والإعلام، وسط اصدقائها وافراد عائلتها.

ومن ابرز المسلسلات التي شاركت في بطولتها: “عابرو الضباب” الذي كان من اخراج زوجها، و”دومينو” و”مذنبون ابرياء” و”بقعة ضوء” و”لعنة الطين” وسواها.




9 تعليقات


  1. دآنـــــــہہ [ عدد التعليقات: 9331 ] 05/01/2017 في
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    1

    😍😍😍😍😍

  2. ابو هاجــــوس [ عدد التعليقات: 47 ] 05/01/2017 في
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    2

    اهم شي النعومة وخصيصا مناني قايل

  3. ابو عمار [ عدد التعليقات: 8040 ] 05/01/2017 في
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    3

    مبروك الزواج

  4. لست محرومه ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11563 ] 05/01/2017 في
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    4

    مبروك

  5. أسوووم .. [ عدد التعليقات: 2863 ] 05/01/2017 في
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    5

    تزوجت بعمر ال 30 ..؟ يعني الحمدلله باقي فيه أمل ^_^ ..

  6. روزا [ عدد التعليقات: 602 ] 05/01/2017 في
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    6

    ماشالله …الله يرزقنا
    نبي نعرس راحت اعمارنا

  7. دآنـــــــہہ [ عدد التعليقات: 9331 ] 05/01/2017 في
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    7

    روزا يا قلبي ما عليك رزقك مكتوب ان شاء الله آخر شيء فكري فيه العمر خليه بالنسبه لك مجرد رقم وعيشي حياتك 💋❤️

  8. روزا [ عدد التعليقات: 602 ] 05/01/2017 في
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    8

    والله يدانه ان شالله ان شالله هههههههههه
    انا والله رومنسيه لايغركم لساني وطعطعتي
    ترى قلبي مرهف الاحاسيس وابي اعيش الحب
    الله كريم خخخخخ

  9. دآنـــــــہہ [ عدد التعليقات: 9331 ] 05/01/2017 في
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    9

    روزا خلاص بخطبك لاخوي بس توه 2 جامعه هع توافقين


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