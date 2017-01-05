قائد منتخب الكاراتيه يشارك في دورة الألعاب العالمية للفنون القتالية

معاذ محمود (صدى):

تأهل عماد المالكي، كابتن المنتخب السعودي ونادي الهلال للكاراتيه، لدورة الألعاب العالمية للفنون القتالية في بولندا، حيث تُعد أول مشاركة للاعبٍ سعودي في البطولة التي تشهد مشاركة أفضل 8 لاعبين بالعالم.

وتلقى اتحاد الكاراتيه خطاباً من الاتحاد الدولي للعبة بمشاركة قائد المنتخب السعودي في البطولة.

فيما عبر “المالكي” عن سعادته عبر حسابه على مواقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، “‏من فضل ربي لاحول لي ولا قوة، تأهلت لدورة الألعاب العالمية القتالية ببولندا كأول لاعب سعودي؛ المنافسة مقتصرة بين أفضل 8 لاعبين بالعالم فقط.