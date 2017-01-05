قائد منتخب الكاراتيه يشارك في دورة الألعاب العالمية للفنون القتالية

معاذ محمود (صدى):
تأهل عماد المالكي، كابتن المنتخب السعودي ونادي الهلال للكاراتيه، لدورة الألعاب العالمية للفنون القتالية في بولندا، حيث تُعد أول مشاركة للاعبٍ سعودي في البطولة التي تشهد مشاركة أفضل 8 لاعبين بالعالم.
وتلقى اتحاد الكاراتيه خطاباً من الاتحاد الدولي للعبة بمشاركة قائد المنتخب السعودي في البطولة.
فيما عبر “المالكي” عن سعادته عبر حسابه على مواقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، “من فضل ربي لاحول لي ولا قوة، تأهلت لدورة الألعاب العالمية القتالية ببولندا كأول لاعب سعودي؛ المنافسة مقتصرة بين أفضل 8 لاعبين بالعالم فقط.