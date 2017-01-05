بالصورة.. صحيفة تنشر كاريكاتير يشبه العامل الأجنبي بالفأر وحقوق الإنسان تعبر عن أسفها

عادل الحربي (صدى):

عبرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، عن أسفها لنشر أحدى الصحف المحلية كاريكاتير ينتقص كرامة الإنسان ويخالف النصوص الشرعية.

وقال نائب رئيس الجمعية الدكتور صالح الخثلان، إن ما قامت به الصحيفة يخالف قيم ومبادئ الإنسان المنصوص عليها في مواثيق واتفاقيات دولية صادقت المملكة عليها، مطالباً الصحيفة بحذف الكاريكاتير.

يذكر أن إحدى الصحف قد نشرت أمس كاريكاتير شبه العامل الأجنبي بفأر يقوم بقرض الحبل أمام موظف سعودي ليقطع عليه طريقه.