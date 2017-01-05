الاتحاد الإنجليزي يقبل طعن ويستهام على طرد “فيجولي”

معاذ محمود (صدى):

وافق الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، على الطعن الذي تقدم به ويستهام يونايتد ضد إيقاف لاعب الوسط سفيان فيجولي ، ثلاث مباريات، بما يمكنه من المشاركة أمام مانشستر سيتي في الدور الثالث بكأس الاتحاد بعد غد الجمعة.

وأشهر الحكم مايك دين البطاقة الحمراء للاعب الجزائري في الدقيقة 15 إثر التحامه مع المدافع فيل جونز في الخسارة 2- صفر أمام مانشستر يونايتد يوم الاثنين الماضي، مؤكدا أن جونز ارتكب مخالفة وإن ناديه سيطعن على القرار.

وبات اللاعب الجزائري متاحا للمشاركة أمام مانشستر سيتي في استاد الامارات في الدور الثالث بكأس الاتحاد مساء الجمعة ومواجهتي كريستال بالاس وميدلسبره التاليتين في الدوري الممتاز».