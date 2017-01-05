اعتماد مخطط توسعة وتنظيم شارع الستين بحوية الطائف

عبدالعزيز القثامي (صدى):

اعتمدت وزارة الشؤون البلدية والقروية, مخطط توسعة وتنظيم شارع الستين بالحوية في محافظة الطائف، الذي يقع ضمن المرحلة التنموية حتى عام 1440هـ لمدينة الطائف، المعتمد حسب اللائحة التنفيذية المحدثة لقواعد النطاق العمراني، ويتسق مع الاستعمالات المعتمدة للمدينة، ويتلاءم من الناحية التخطيطية والمرورية للمتطلبات النظامية.

ويعد مشروع توسعة وتطوير شارع الستين بالحوية, أحد أهم المشروعات التي توليه أمانة الطائف اهتماماً خاصاً لدعم التنمية بشمال المدينة، وتعزيز جهود تحسين الحركة المرورية بهذا المحور، بما يلبي حاجة السكان, إضافة إلى احتواء الحركة المرورية الكثيفة التي تزايدت بشكل ملحوظ بعد انتقال منشآت جامعة الطائف (بنين، بنات) للموقع، كما يعد الشارع أحد المواقع التجارية الجاذبة، علاوة على خدمته للكثير من القطاعات مما يجعله من الشوارع المحورية الرئيسة.

يذكر أن أمانة الطائف نفذت دراسات تطويرية مهمة للخدمات البلدية بضاحية الحوية، وجرى تنفيذ عدد من مشروعات الطرق وأعمال درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار، ومشروعات الحدائق والتجميل، والأرصفة والإنارة، وأعمال لمعالجة العشوائيات، ورفعت بجملة من الاحتياجات التطويرية لتأمينها خلال الفترة المقبلة وتنفيذها وفقاً للمخصصات والاعتمادات المالية.