مؤسس حزب الله يسترجع خيانات إيران.. ويؤكد: دولة الفرس لاعلاقة لها بالإسلام

بيروت (صدى):

تداول نشطاء على شبكات التواصل مقطع فيديو، لـ”صبحي الطفيلي” مؤسس حزب الله وأمينه السابق، أكد فيه أن الحكام الإيرانيين الحاليين استغلوا المذهبية لخدمة الفارسية، مشيرا إلى أن خلفاء “الخميني” بنوا سياستهم على الموضوع الفارسي، أي أنهم فرس ولا علاقة لهم بالإسلام”.

وأضاف، أن حكام إيران يخدعون الشيعة في لبنان والعراق، بدعوى أنهم أقليات في مناطق سنية، وهذا كذب، وأنا رأيت ولمست هذا التوجه للنظام الجديد في إيران منذ التسعينات.

وذكر “الطفيلي” بمواقف الدولة الفارسية إبان الدولة الصفوية، قائلا أن الدولة العثمانية كلما خاضت حروبا مع أوروبا أو روسيا، كانت إيران تفتح لها جبهة في الشرق.