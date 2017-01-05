“كاف” يهدد بنقل مقر الاتحاد واستبعاد مصر من بطولتي 2019 و2021

معاذ محمود (صدى):

هدد مسئولو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، بنقل مقر الاتحاد خارج مصر، ردًا على القرار الذي صدر بحق عيسى حياتو بإحالته لللنيابة العامة، خاصة أن الأمر يمثل إساءة للكرة الإفريقية بصفة عامة.

ويحتاج حياتو إلى الحصول على موافقة 75% من الدول الأعضاء، لنقل المقر خارج القاهرة.

وكان جهاز حماية المنافسة، بإحالة الكاميروني عيسى حياتو، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، إلى النيابة العامة في مصر، لمخالفته بنودًا في قانون الاستثمار، وإساءة استخدام سلطاته، في طرح حقوق البث التلفزيوني للبطولات الإفريقية تحت تنظيمه، حالة ضخمة من الجدل.

كما هدد “كاف” منتخب مصر، بالاستبعاد من بطولتي الأمم الأفريقية 2019 و2021، في حال قيام التلفزيون المصري، بنقل مباريات 2017 بالجابون.