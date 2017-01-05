تركيا تتهم إيران وحلفاءها بخرق الهدنة في سوريا

أنقرة (صدى):

اتهمت تركيا على لسان وزير خارجيتها، حلفاء إيران بالوقوف وراء خروقات الهدنة السارية في سوريا، مطالبة باتخاذ الإجراءات الضرورية لوقف الانتهاكات، فيما طالبت طهران نظيرتها بعدم تعقيد الوضع أكثر.

وقال “بهرام قاسمي” المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن “التصريحات غير البناءة للمسئولين الأتراك تؤدي فقط للمزيد من تعقيد الظروف وزيادة المشكلات في طريق الحل السياسي للأزمة السورية”.

وقال وزير الخارجية “تشاويش أوغلو” “نرى خروقًا لاتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، وعناصر حزب الله اللبناني والميليشيات الشيعية وقوات النظام السوري هم من يقوم بها، مضيفا أن مفاوضات أستانا قد تتعثر إذا لم نوقف الخروقات المتزايدة لوقف إطلاق النار الساري منذ منتصف ليل الخميس الماضي بموجب اتفاق روسي تركي”.

وأوردت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أن المسئول الإيراني الكبير علاء الدين بوروجردي التقى الأسد في دمشق أمس الأربعاء وجدد دعم بلاده له.

في السياق، جمدت الفصائل المعارضة مشاركتها في المحادثات المتعلقة بمفاوضات السلام المرتقبة، متهمة النظام بخرق الهدنة.