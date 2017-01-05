القوات التركية تقتل 38 مسلحاً لتنظيم داعش شمال سوريا

أنقرة (صدى):

قتلت القوات التركية 38 مسلحاً من تنظيم داعش الإرهابي، وذلك خلال الـ24 ساعة الأخيرة ، في العمليات البرية والجوية التي تجري في إطار عملية ” درع الفرات ” شمالي سوريا.

وقالت رئاسة الأركان التركية في بيان لها اليوم الخميس، أن القوات البرية قصفت 74 موقعاً وهدفا لتنظيم داعش أسفر عن مقتل 20 مسلحاً، بينهم قيادي في التنظيم .

وأضاف البيان إلى أن المقاتلات التركية أغارت على 28 موقعاً وهدفاً للتنظيم، في مدينة الباب وبزاعة وتادف وقبر المقري وزمار والسفلانية مما أسفر عن مقتل 18 مسلحاً في ريف حلب الشمالي، كما نجح القصف الجوي في تدمير تحصينات ومواقع أسلحة ومراكز قيادة .