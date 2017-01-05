بالفيديو..اعتذار برنامج تليفزيوني للمغاربة بسبب هجومهم على مراد يلدريم

مليكة فؤاد (صدى):

اعتذر طاقم برنامج تلفزيوني تركي للشعب المغربي إثر انتقاده شديد اللهجة للنجم مراد يلدريم، بسبب احتفاله بزفافه على الطريقة المغربية، كما هاجمته المذيعة بيرجان ابيك لأنه تجاهل التقاليد التركية.

ودافع الممثل التركي عن نفسه ورد بقوة على هذا الهجوم، لكن المتصفحين المغاربة أيضًا لم يتقبلوا الأمر، فانهالت التعليقات على الإنترنت إلى أن بلغت في مجموعها 6000 تعليق، وصل بعضها إلى حد الشتائم و السخرية اللاذعة من المذيعة بيرجان ابيك.

وتقدم طاقم البرنامج بالاعتذار، وقال أحد المذيعين إن المغاربة “شعب رائع ومهذب ومضياف ودمهم حار”، وأضافت المذيعة:”أعتذر للمغاربة وخاصة ال 6000 شخص الذين وضعوا تعليقات مسيئة لي فأنا أعتذر منكم واحدًا واحدًا، سامحوني إن أحرقت قلوبكم بكلامي، ولكن كما تعلمون فانا امرأة وقد سمعت شتائم قبيحة جدًّا منكم”.

واوضح المذيع الثالث للبرنامج: “نحن لم نقصد الإساءة كما ظننتم، وقد ختمنا تلك الحلقة بـWe love morocco (نحب المغرب) فسامحونا”.

كان مراد يلدريم قد تعرض لهجوم شديد من الصحافة التركية، بسبب حفل زفافه على الطريقة المغربية، حيث سخرت من الأزياء التي ارتداها ومن الأغاني التي رددت، لكن رده كان قويًّا وحازمًا، لدرجة أنه وصف منتقديه بالجهلة، وعديمي الاحترام، وجاء في جزء من رده: “أسعدنا كل الشعوب إلا أنتم، نشر الخبر في مائة دولة لم يهنّا أحد غيركم، اتركوا أحكامكم المسبقة”.