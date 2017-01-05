توجه مستقبلي لوضع علامة سعر الضريبة على المنتج

عادل الحربي (صدى):

كشفت مصادر أن هناك توجهاً مستقبلياً لوضع علامة سعر الضريبة على المنتج، سواء على المستورد أو المصنع، مشيرة أن تحصيل قيمة ضرائب السلع الانتقائية ستكون على سعر البيع النهائي المحدد من المصانع والمستوردين، بعد طرحها في الأسواق.

وكانت وثيقة التوازن المالي قد تضمنت فرض ضرائب على السلع المنتقاة المتعلقة بالمنتجات الضارة، حيث سيتم فرض الضريبة على المشروبات الغازية بنسبة 50% ومشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته بنسبة 100%.