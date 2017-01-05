بالفيديو والصور.. إدانات واسعة بعد رقص موظفي الأمم المتحدة مع متمردات “فارك”

بوغوتا (صدى):

وضع مقطع فيديو تداولته وسائل إعلام عالمية، حيادية منظمة الأمم المتحدة في خطر، بعدما ظهر موظفين بالمنظمة العالمية يرقصون مع فتيات من متمردي كولومبيا في احتفال برأس السنة الميلادية.

وقالت “ماريا إيما ميخيا” سفيرة كولومبيا في الأمم المتحدة في رسالة علنية إن السلوك الذي ظهر في الفيديو الذي نشرته وسائل إعلام محلية وعالمية هذا الأسبوع كان مبعث قلق واستغراب بالغين، مضيفة أن هذا السلوك يفسد المهنية والحياد الذي يجب أن يتحلى بهما دائما الفريق الذي هو جزء من آلية ثلاثية للرصد والتحقق من وقف إطلاق النار وإلقاء السلاح بشكل كامل.

فيما طالبت الحكومة الكولومبية بعثة الأمم المتحدة التي تشرف على تسريح متمردي جماعة القوات المسلحة الثورية الكولومبية “فارك” أن تعمل على حماية حيادها وضمان عدم تكرار الواقعة حتى لا تعرض ثقة الرأي العام في المنظمة للخطر.

من جانبها، قالت الأمم المتحدة بعد إدانات واسعة النطاق خاصة من معارضيين يمنيين لاتفاق السلام، إن تصرفات موظفيها التي ظهرت فيه غير لائقة وإنها ستتخذ إجراءات لتجنب إثارة الشكوك حول مهنيتها.