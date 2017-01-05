إدارة تعليم مكة تصدر بياناً ترد فيه على تغريدات تجاوزات المليون ريال

نايف السالم (صدى):

علقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة على ما نُسب للإدارة من تهم من أحد حسابات المواطنين على تويتر يتهمها بوجود تجاوزات مالية بقيمة مليون ريال في الإدارة.

وأوضحت الإدارة في بيان لها اليوم الخميس: “وفقا لما نشر من تغريدات متتالية من حساب أحد المواطنين والتي تستهدف الإساءة للإدارة العامة للتعليم في مكة المكرمة والتهكم على منسوبيها وقياداتها بأسلوب غير لائق وإثارة الرأي العام ضد جهة حكومية تعمل تحت الأنظمة والتعليمات الرسمية وتخضع للرقابة المالية الإدارية من الجهات الرقابية المختصة”.

وأضاف البيان: “وعليه توضح الإدارة العامة للتعليم أن تلك التغريدات تدخل ضمن مخالفات نص عليها نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية سيما ما جاء في آخر تغريدة للمذكور عن وجود تجاوزات مالية بقيمة مليون ريال في تعليم مكة المكرمة”.

وأكدت الإدارة في بيانها، أنه في الوقت ذاته حرصنا على إيضاح اي مخالفات أو تجاوزات قد تقع خلال سير أعمالنا المعتادة ولكننا لن تقف صامتين أمام محاولات تضليل الرأي العام بنشر أباطيل سواء من جهات إعلامية أو حسابات شخصية وفق ما كفله نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية سيما في مادته الثانية والثالثة وستتخذ خطوات قانونية عاجلة في ذلك .