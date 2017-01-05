بالصور..كيف تعامل فنانو مصر مع بطلة «سيب ايدي» بعد خروجها من السجن

القاهرة (صدى):

ظهرت الراقصة المصرية سلمى الفولي، بطلة كليب «سيب إيدي»، خلال الأيام الماضية في مناسبتين مختلفتين الأولى في حفل توزيع جوائز «الدير جسيت»، الذي يقام بشكل سنوي.

وجاء ظهور «الفولي»، في الحفل بعد انتهائه ويبدو أنها لم تتمكن من اقتحام القاعة والتواجد وسط نجوم الفن، فانتظرت خروجهم والتقطت مع البعض صور تذكارية، وهو ما فسره البعض أن وجودها كان غير مرحبًا به والصور التذكارية كانت كأنها مع أي معجب.

أما ظهورها الآخر كان في حفل توزيع جوائز نجوم الدراما الذي أقامه قطاع قنوات النيل المتخصصة وفي بداية وصولها منعت من دخول قاعة الحفل بسبب عدم وجود دعوة معها، لكنها عادت ودخلت القاعة وتبادلت الصور التذكارية مع عدد من نجوم الفن ممن استقبلوها بترحاب.

يذكر أن رضا الفولي كانت قد قضت عدة أشهر في السجن بتهمة الفعل الفاضح بسبب كليب «سيب إيدي».