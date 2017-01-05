أمانة الحدود الشمالية ترصد عدد من المخالفات الصحية في جولات تفتيشية على المنشآت

حمود الدهمشي (صدى):

قامت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة في الإدارة العامة لصحة البيئة، بجولات تفتيشية على عدد من المنشآت للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على المحلات المخالفة.

وقال المتحدث الرسمي لأمانة منطقة الحدود الشمالية الأستاذ عبدالعزيز عبدي العنزي إن الحملات أسفرت عن إغلاق محل واحد لمخالفته الاشتراطات الصحية تستوجب الإغلاق الفوري، حيث بلغ عدد الجولات 344 لعدد 2436 محلاً وتم رصد عدد 129 مخالفة، حيث بلغت الغرامات 163000.

وأضاف تم إنذار عدد 151 محلا وأيضاً تم إتلاف كمية 278.2 لتر من مستحضرات وسوائل ، كما تم إتلاف كمية 422.2 كيلو جرام من المواد الغذائية، أما فيما يخص مختبر صحة البيئة فقد تم اخذ عينات من الماء 73 عينة جميعها مطابقة للمواصفات.

ولفت أنه تم فحص أيدي العمالة بعدد 54 عينة جميعها مطابقة وتم أخذ 455 من عينات الغذاء المطابق منها للمواصفات 445 وغير المطابق 10 عينات وما زالت الجولة مستمرة على المنشآت ذات العلاقة والتي تهدف بشكل عام إلى منع التجاوزات في مخالفة الأنظمة والتعليمات وتطبيق لائحة المخالفات والجزاءات البلدية بحق المخالفين .