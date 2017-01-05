والد المحامية شهد: وافقت على سفرها لتركيا بسبب”عمرها القصير”

نايف السالم (صدى):

أكد الدكتور “عبد الكريم سمان” والد المحامية “شهد” ضحية الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطعما في إسطنبول ليلة رأس السنة الميلادية، أنه ضعف أمام إصرارها على مرافقة خالها وعائلته إلى تركيا.

وأضاف “سمان” أنها ألحت عليه في مرافقة خالها وعائلته إلى تركيا قبل أيام من سفرهم، لعلمها برفضه سفر البنت الإ مع والديها، مؤكدا أنها قالت له “عمري قصير وأتمنى أن توافق على الرحلة”، ما دفعه للموافقة فورا على سفرها، وسارعت من فرحتها بحجز ودفع قيمة التذكرة في خمس دقائق، بحسب عكاظ.

فيما قال “غسان عنبر” خالها “شهد” أن سفره كان لمتابعة قضية أحد رجال الأعمال، مضيفا أنه غادر المطعم مع زوجته وابنته لأن الطقس كان بارداً، فيما فضلت شهد الانتظار في المطعم، فحدث بعدها بقليل حادث إطلاق النار الذي أودى بحياة العشرات بينهم شهد.