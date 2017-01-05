اعمال اللجنه الثلاثيه الخاصه بتطعيم نزلاء سجون جازان والعاملين

احمد مسملي (صدى):

أنطلقت اليوم أعمال اللجنة الثلاثية الخاصة بتطعيم نزلاء سجون منطقة جازان والعاملين بها وذلك بحضور سعادة مدير السجون بالمنطقة العقيد الدكتور / شائع بن سعد القحطاني .

حيث تتشكل اللجنة من مديرية سجون المنطقة ويمثلها المقدم سليمان بن علي الحليوي مدير إدارة الإصلاح والتأهيل ومديرية الشؤون الصحية ويمثلها الدكتور فيصل مشرقي والعيادات التخصصية الشاملة لقوى الأمن بجازان ويمثلها المقدم عمر القميري .

وتعمل اللجنة على تطعيم كافة نزلاء سجون المنطقة والعاملين بها ضد الانفلونزا الموسمية وذلك كإجراء وقائي . من جهته أكد مدير السجون بالمنطقة على ضرورة متابعة مثل هذه الحملات الوقائية للنزلاء خاصة في فصل الشتاء الذي تتكاثر فيه أمراض الانفلونزا مشيداً بالجهود المبذولة التي تقدمها الجهات المسؤولة عن الصحة في المنطقة .

يذكر أن الحملة قامت بأعمالها في العام الماضي وهذا الموسم الثاني لها مع العلم أن مديرية سجون المنطقة تبذل جهودها في كل ما من شأنه أن يسهم في توفير بيئة صحية للنزلاء والعاملين بها.