مصر تخصص 25 فداناً لإقامة جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز بشرم الشيخ

مصر تخصص 25 فداناً لإقامة جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز بشرم الشيخ
نايف السالم (صدى):

نشرت وسائل إعلام مصرية قرار رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بتخصيص 25 فدانا بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، بالمجان لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لصالح وزارة التعليم العالي لإقامة فرع لجامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز عليها.
يذكر أن جامعة الملك سلمان ستكون أول جامعة متكاملة تقام في جنوب سيناء، والتي ستنشأ بتمويل من المملكة العربية السعودية.




3 تعليقات


  1. 🌟نوال [ عدد التعليقات: 10083 ] 05/01/2017 في
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    1

    اقول بلا جامعة بلا هم مايستاهلون ريال واحد شفنا اعلامكم القذر سب وشتم حتى الملك ماسلم منكم والحين تبون تبنون جامعة على حسابنا انقلعو بس بلدنا اولى خلاص الرز خلص

  2. سعيدمكني الشهراني. [ عدد التعليقات: 1055 ] 05/01/2017 في
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    2

    ههههههههه ايه والله خلص الرز..

  3. أبو نايف العتيبي [ عدد التعليقات: 7 ] 05/01/2017 في
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    3

    المصارية : شين وقوي عين
    الإعلام المصري تطاول على السعودية بل تطاول على الملك وقذفه بأقذر الكلمات


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