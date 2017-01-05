مصر تخصص 25 فداناً لإقامة جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز بشرم الشيخ

نايف السالم (صدى):
نشرت وسائل إعلام مصرية قرار رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بتخصيص 25 فدانا بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، بالمجان لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لصالح وزارة التعليم العالي لإقامة فرع لجامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز عليها.
نشرت وسائل إعلام مصرية قرار رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بتخصيص 25 فدانا بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، بالمجان لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لصالح وزارة التعليم العالي لإقامة فرع لجامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز عليها.
يذكر أن جامعة الملك سلمان ستكون أول جامعة متكاملة تقام في جنوب سيناء، والتي ستنشأ بتمويل من المملكة العربية السعودية.
3 تعليقات
اقول بلا جامعة بلا هم مايستاهلون ريال واحد شفنا اعلامكم القذر سب وشتم حتى الملك ماسلم منكم والحين تبون تبنون جامعة على حسابنا انقلعو بس بلدنا اولى خلاص الرز خلص
ههههههههه ايه والله خلص الرز..
المصارية : شين وقوي عين
الإعلام المصري تطاول على السعودية بل تطاول على الملك وقذفه بأقذر الكلمات
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