مصر تخصص 25 فداناً لإقامة جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز بشرم الشيخ

نايف السالم (صدى):

نشرت وسائل إعلام مصرية قرار رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بتخصيص 25 فدانا بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، بالمجان لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لصالح وزارة التعليم العالي لإقامة فرع لجامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز عليها.

يذكر أن جامعة الملك سلمان ستكون أول جامعة متكاملة تقام في جنوب سيناء، والتي ستنشأ بتمويل من المملكة العربية السعودية.