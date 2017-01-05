بالفيديو..أبوسن باكيا بحرقة : قناة MBC تشوه صورتي ..وعدت لكريستينا لاعلمها الحجاب

نورة الشهري (صدى):

ظهر الشاب السعودي الشهير أبوسن خلال مقطع فيديو يبمي بحرقة بسبب تقرير لقناة أم بي سي الفضائية وصف ظهوره الأخير مع كريستينا بأنه “مسيئ.”

وقال أبوسن خلال الفيديو ؛انه يخشى من أن يعيده تقرير الـ”mbc” إلى السجن مجددا بعد أشهر من إطلاق سراحه.

ورد أبوسن في الفيديو الجديد عل الـ”mbc” إنه عاد لكريستينا ليعلمها “الحجاب” وليس بهدف تقديم مشاهد مسيئة كما وصفت القناة التي طالبها بنشر كلامه الجديد إذا “لم يكونوا يريدون له الشر” على حد قوله.

ووجه أبوسن الاتهامات للقناة بأنها “تشوه صورته”، معتبرا أن الـ”mbc” لا يجب أن تصف بثه بالمسيئ بينما تبث هي “مسلسلات تركية” وغيرها من المشاهد.