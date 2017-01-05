  • نشر : 2017/01/05 - 12:56 م
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  • 8 تعليق
  • منوعات

بالفيديو..أبوسن باكيا بحرقة : قناة MBC تشوه صورتي ..وعدت لكريستينا لاعلمها الحجاب

بالفيديو..أبوسن باكيا بحرقة : قناة MBC تشوه صورتي ..وعدت لكريستينا لاعلمها الحجاب
نورة الشهري (صدى):

ظهر الشاب السعودي الشهير أبوسن خلال مقطع فيديو يبمي بحرقة بسبب تقرير لقناة أم بي سي الفضائية وصف ظهوره الأخير مع كريستينا بأنه “مسيئ.”

وقال أبوسن خلال الفيديو ؛انه يخشى من أن يعيده تقرير الـ”mbc” إلى السجن مجددا بعد أشهر من إطلاق سراحه.

ورد أبوسن في الفيديو الجديد عل الـ”mbc” إنه عاد لكريستينا ليعلمها “الحجاب” وليس بهدف تقديم مشاهد مسيئة كما وصفت القناة التي طالبها بنشر كلامه الجديد إذا “لم يكونوا يريدون له الشر” على حد قوله.

ووجه أبوسن الاتهامات للقناة بأنها “تشوه صورته”، معتبرا أن الـ”mbc” لا يجب أن تصف بثه بالمسيئ بينما تبث هي “مسلسلات تركية” وغيرها من المشاهد.




8 تعليقات


  1. 🌟نوال [ عدد التعليقات: 10083 ] 05/01/2017 في
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    1

    انطم بس اشغلتنا انت والنعجة كريستينا البزر ذا ماعنده اهل

  2. حنان [ عدد التعليقات: 121 ] 05/01/2017 في
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    2

    أسرة أبو سن لازم تكون حوله حواليه ما يصير ولد بهالسن يقطع الشور من راسه!

  3. 🌺جوري [ عدد التعليقات: 97 ] 05/01/2017 في
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    3

    أنت اللي شوهت صورتك بنفسك
    كيف تكلم وحدة ماتعرفها وتتمقل ف شكلها وأنت مسلم🤔
    وسالفة أنك رجعت تكلمها عشان تعلمها الحجاب هذا الكلام مايمشي
    ومو علينا .
    دخلت نفسك ف مشاكل أنت ف غنى عنها الله يهديك.

  4. رااايق [ عدد التعليقات: 2308 ] 05/01/2017 في
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    4

    ورد أبوسن في الفيديو الجديد عل الـ”mbc” إنه عاد لكريستينا ليعلمها “الحجاب” !!!
    .
    علم نفسك أول .. بعدين تكلم .. !!!!!!!!!

  5. بلاش نكد [ عدد التعليقات: 116 ] 05/01/2017 في
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    5

    هذا المراهق الى الان ما تعلم من قرصة الاذن ويحتاج قرصة اذن اشد ماينساها طول عمره .. اشغلنا بسماجته هالبزر

  6. جنو بيه قحطانيه [ عدد التعليقات: 492 ] 05/01/2017 في
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    6

    الله يهديه بسن المراهقه ويمكن مالقى من يحتويه ويراقب تصرفاته وذي مسئوليه الأهل

  7. لست محرومه ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11555 ] 05/01/2017 في
    رد
    7

    الله يصلحك

  8. تووووته [ عدد التعليقات: 134 ] 05/01/2017 في
    رد
    8

    😂😂😂😂😂


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