هذه اغرب وظيفة شاغرة في 2017

لندن (صدى):

وفرت شركة كبرى في بريطانيا وظيفة تعد الاغرب في بداية هذا العام ، وهي مترجم للرموز التعبيرية التي يتم إستخدامها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تعتبر اللغة الاكثر نموماً في العالم.

واوضحت الشركة في إعلانها الوظيفي، ان المطلوب من الموظف القدرة على ترجمة هذه الرموز و التواصل بها مع الزبائن على إختلاف ثقافاتهم .

واضافت مديرة الشركة أنه من يحق لهم التقدم إلى هذه الوظيفة هم المتخصصون في الترجمة أو في صناعة اللغة، إضافةً إلى ممتلكي مهارات في مجال الاتصالات، لمواجهة تحدي اللغة سريعة النمو.

ويكلف صاحب هذا المنصب بترجمة مستندات داخلية وخارجية وإعداد تقرير شهري عن أبرز الصيحات في مجال الرموز التعبيرية ورصد الاختلافات الثقافية في استخدام هذه الرسوم.