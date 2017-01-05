“العمري” يعلق على قرار “ساما” حول زيادة التمويل العقاري ويؤكد: العقار دخل مرحلة الاحتضار

راشد آل شريه (صدى):

علق عبدالحميد العمري المهتم بالشأن الاقتصادي والعقار، على قرار مؤسسة النقد الذي صدر اليوم والذي يقضي زيادة الحد الأقصى للتمويل العقاري الممنوح من البنوك والمصارف للمواطنين لتملك المسكن.

وقال العمري في سلسلة تغريدات عبر حسابه في “تويتر”: “قرار النقد بقرار الوقت الضائع لإنقاذ العقاريين، مضيفاً إنهم سيتحججون به لوقف التراجع الذي تشهده السوق في الفترة الحالية؛ إلا أنه أكد أنه لن يجدي نفعاً لهم.

ودلل على ذلك بمعادلة وضح فيها طريقة تراجع أسعار العقارات في السعودية، مبيناً أن “3.3 ملايين مقترض + ارتفاع مرتقب لتكاليف المعيشة” سيؤدي حتماً إلى بداية تراجع أسعار العقار، ناصحاً الأفراد بالتروي كثيراً، وعدم الانجراف وراء شهوة الاقتراض العقاري الميسر بوضعه الآن، والتفكير بالدخل الشهري المتآكل وزيادة الأعباء مستقبلاً.

وأضاف العمري اليوم قد تجد مسكناً بـ 1.5 مليون ريال، وبعد أقل من عام سينخفض إلى مليون أو أقل، شراؤك له الآن يُعتبر خسارتين، الأولى قرض ضخم عليك، والثانية خسارة سعر، لافتاً أنه لا يمنع أن يتم الاستفادة من قرار ساما الأخير مستقبلاً؛ لكن بعد انخفاض الأسعار الجائرة، وبعد أن تعلم كيف ستتعامل مع ارتفاع فواتير الكهرباء والبنزين وغيرها.

وأكد أن العقار دخل الآن مرحلة الاحتضار والموت، وأي قرار بتسهيل الاقتراض العقاري هو إنقاذ للعقاريين لا إنقاذ لك، خاتماً بعبارة: أنت هنا الكبش.