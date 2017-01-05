“شرطة الباحة” تلقي القبض على 168 مخالفاً لنظامي الإقامة والعمل

إبراهيم الزهراني (صدى):

ألقت أجهزة الأمن بشرطة منطقة الباحة وبمشاركة مكتب العمل بمحافظة العقيق خلال اليومين الماضيين، القبض على عدد 168 وافداً من جنسيات مختلفة ”مخالفين لنظامي الإقامة والعمل.

وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الباحة العقيد سعد صالح طراد بانه أتخذت بحقهم جميع الإجراءات الأمنية اللازمة والتأكد من عدم وجود أي رصيد أمني لهم ، وسلموا لجهة الإختصاص لإستكمال مايلزم بحقهم.

وفي السياق ذاته أكد مدير شرطة منطقة الباحة اللواء علي آل هادي بأن الشرطة عاقدة العزم على مواصلة هذه الحملات للقضاء على هؤلاء المخالفين لأنظمة الدولة، مطالبا عموم الأخوة المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة الأمنية فيما يخدم المصلحة العامة لوطننا الغالي والإبلاغ عن هولاء المخالفين وعدم التستر عليه إذ أن تشغيلهم أو إيوائهم سوف يؤدي إلى عواقب لا تحمد عقباها فضلا على أن ذلك يُعد مخالفة يعاقب عليها النظام.