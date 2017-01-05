بالفيديو : مذيع مصري يعلن استقالته على الهواء ويوجه رسالة لقناة العاصمة !

القاهرة (صدى):

هاجم الإعلامي المصري جابر القرموطي إدارة شبكة قنوات العاصمة، اعتراضا على نظامها الجديد.

واوضح خلال تقديمه برنامج “مانشيت العاصمة”، المذاع عبر فضائية “العاصمة الجديدة”، “في طريقة غير معقولة في الإدارتين، وده آخر يوم ليا في القناة”، معلنا أنها آخر حلقة له.

وأردف: “طاقم الإعداد هو العمود الفقري للبرنامج”، مستنكراً طريقة تعامل القنوات مع الفنيين والعمال، وعدم الاهتمام بهم أو برواتبهم.

وأضاف : “أنا معروض عليا عقدين، وهختار واحد فيهم إن شاء الله، والشغل ده رزق وبتاع ربنا، وإلى اللقاء على شاشة أخرى إن شاء الله”، ثم أنهى حلقته بعد ربع ساعة من بداية البث، معلناً رحيله عن القناة على الهواء.