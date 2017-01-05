وزير الداخلية البحريني يصدر قراراً بإيقاف 3 من مسؤولي سجن “جو”

المنامة (صدى):

أوقفت وزارة الداخلية البحرينية 3 قيادات أمنية، وذلك على إثر حادثة هروب عدد من المحكومين في قضايا إرهابية من مركز الإصلاح والتأهيل في “جو”.

وجاء قرار وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، بإيقاف كلاً من مدير عام الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل، ومدير مركز الإصلاح والتأهيل في “جو”، ومدير إدارة الأمن والحماية، مع إحالتهم للتحقيق أمام النيابة الخاصة في وزارة الداخلية.

يشار أن القرار جاء بتوصية من لجنة تحقيق شُكلت لكشف ملابسات العمل الإرهابي الذي تعرض له مركز الإصلاح والتأهيل في “جو” في الأول من يناير الجاري، وأسفر عن استشهاد شرطي أثناء تصديه للعناصر الإرهابية‎.