الهند: إيقاف 3 مسافرين أثناء محاولتهم السفر إلى السعودية بتأشيرات عمل مزورة

نيودلهي (صدى):

أوقفت الشرطة الهندية في بومباي ثلاثة مسافرين من الجنسية الهندية، أثناء محاولتهم السفر إلى السعودية باستخدام تأشيرات عمل مزوّرة.

ونقلت وسائل إعلام هندية أنه عقب كشف التأشيرات المزوّرة، تمّت إحالتهم للتحقيق، مشيرة إلى أن الجهات الأمنية ما زالت تبحث عن الذين قاموا بتزوير التأشيرات.

وفي التحقيقات الأولية نفى المتهمين علمهم بعملية التزوير، مؤكدين أنهم ضحايا لوكيل محتال تمكّن من إقناعهم بقدرته على مساعدتهم في الحصول على تأشيرات للعمل في السعودية مقابل مبلغ مالي.