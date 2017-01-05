شركات الحديد تتجه لرفع الأسعار بسبب رسوم التصدير المرتفعة

علي القحطاني (صدى):

كشفت نائب اللجنة الوطنية للحديد محمد الجبر، أن أغلب المصانع فوجئت بالرسوم المرتفعة المفروضة على التصدير ما يحول دون توجهها لتصريف الفائض من الإنتاج، خصوصاً أنها تتلقى طلبات متكررة من الأسواق المجاورة.

جاء تصريح الجبر تعليقاً على قرار وزارة التجارة والاستثمار بفرض رسوم على تصدير الحديد، مؤكداً أن القرار غير مجد في الوقت الراهن، وذلك لارتفاع تلك الرسوم، مطالباً بتأجيل الرسوم أو وضع جدول زمني للتطبيق التدريجي، ومنح الشركات فترة سماح لا تقل عن 6 – 12 شهرا لتأهيل المصانع ورفع كفاءة الطاقة بها بما يسهم في تخفيض الاستهلاك.

وذكر أن هناك اتجاه في مصانع الحديد إلى رفع الأسعار تماشياً مع ارتفاع قيمة المواد الخام في السوق العالمية، بهدف تعويض الفوارق السعرية في قيمة الإنتاج، وبالتالي تحميل المستهلك الزيادة في الأسعار.