كشفت نائب اللجنة الوطنية للحديد محمد الجبر، أن أغلب المصانع فوجئت بالرسوم المرتفعة المفروضة على التصدير ما يحول دون توجهها لتصريف الفائض من الإنتاج، خصوصاً أنها تتلقى طلبات متكررة من الأسواق المجاورة.
جاء تصريح الجبر تعليقاً على قرار وزارة التجارة والاستثمار بفرض رسوم على تصدير الحديد، مؤكداً أن القرار غير مجد في الوقت الراهن، وذلك لارتفاع تلك الرسوم، مطالباً بتأجيل الرسوم أو وضع جدول زمني للتطبيق التدريجي، ومنح الشركات فترة سماح لا تقل عن 6 – 12 شهرا لتأهيل المصانع ورفع كفاءة الطاقة بها بما يسهم في تخفيض الاستهلاك.
وذكر أن هناك اتجاه في مصانع الحديد إلى رفع الأسعار تماشياً مع ارتفاع قيمة المواد الخام في السوق العالمية، بهدف تعويض الفوارق السعرية في قيمة الإنتاج، وبالتالي تحميل المستهلك الزيادة في الأسعار.
شركات الحديد تتجه لرفع الأسعار بسبب رسوم التصدير المرتفعة
كشفت نائب اللجنة الوطنية للحديد محمد الجبر، أن أغلب المصانع فوجئت بالرسوم المرتفعة المفروضة على التصدير ما يحول دون توجهها لتصريف الفائض من الإنتاج، خصوصاً أنها تتلقى طلبات متكررة من الأسواق المجاورة.
4 تعليقات
وش باقي مارفعتو سعره..!!
مسكين هذا المستهلك اهلكتوه بالارتفاع في كل شي في ظهره يلقاها من مين حديد ولاعقار والأراضي
والمواد الغذائية والانشائيه وغيرها كثير السيارات بمبالغ خياليه والنفط في اقل اسعاره حسبنا الله فيكم
حراميه
باقي رسوم الاجانب اللي بتطبق عليهم
إن مارفعت الاسعار وهذا وجهي
لانه بالعقل منشأه لديها اجانب يصرفون لهم رواتب شهريا وتطلع دخل يسد حاجتهم والان ضرايب يعني تدفع للدولة فلوس شهريا عن عمالك
وثاني شيء العمال الذين ياتون منفردين سباكين نجارين حدادين بنائين بعضهم يوقع عقود مع اصحاب العماير بالتكفل بكافة انواع السباكة مثلا
او الحدادة او النجارة
وعقود بالالاف الفلوس
شايف عقدين عند هندي سباك معه اخوانه والعقد لعمارتين الواحد ب 10 الالاف وفووق
هؤلاء من غير عمال البناء سوف يرفعون اسعارهم ايضا لان عليهم ضرايب شهريا
والا احد سيعترض او يتكلم لاننا بحاله ووقت زيادة الاسعار بكل مكان
لعب أطفال هو ولا أيش ؟!! أذا ما ترخصون لنا قيمة التصدير للخارج .. بنرفع السعر بالداخل ..!!
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أرفع من حولك .. !! الكل نايم .. وللأسف ما أدري على أيش يستلمون مناصب ورواتب خياليه ..
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( صار النوم والطنيش .. برواتب شهرية ) هع هع هههههههه