رئيس برشلونة يهدد “نيمار” بالإيقاف في شكوى سانتوس البرازيلي

معاذ محمود (صدى):

وقع النجم البرازيلي نيمار، لاعب نادي برشلونة الإسباني في ورطة كبيرة، بسبب شهادة ساندرو روسيل رئيس نادي البارسا السابق، والذي اعترف انه اتفق مع والد نيمار ومنحه 10 ملايين يورو من أجل انتقال اللاعب لبرشلونة قبل انتهاء تعاقد اللاعب بثلاث سنوات مع سانتوس.

فيما قرر مسئولو سانتوس استغلال اعتراف رئيس النادي الكاتالوني للتقدم بشكوى ضد برشلونة ونيمار بسبب الاتفاق مع لاعب على الرغم من تواجد عقد ممتد مع ناديه، ومخالفة قوانين الفيفا التي تسمح للاعب بالتفاوض فقط مع نادي آخر في الست أشهر الأخيرة من تعاقده.

يذكر أن نيمار أصبح مهدد بعقوبات قاسية تصل إلى الإيقاف بالإضافة لعقوبات على النادي الكاتالوني خاصة أن سانتوس أصبح يمتلك ما يثبت تصريحات روسيل.