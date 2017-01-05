الأهلي يزاحم الهلال على الفوز بخدمات “محمد العويس”

معاذ محمود (صدى):

كشف الإعلامي سعود الصرامي، أن إدارة النادي الأهلي دخلت في مفاوضات جادة مع محمد العويس حارس مرمى الشباب والمنتخب الوطني، من أجل الفوز بخدماته في صراع شرس من نادي الهلال.

وكانت تقارير أكدت توصل الهلال لاتفاق مع العويس من أجل انتقاله للفريق في الصيف المقبل، إلا أن عدم توقيع الحارس على عقود رسمية دفع إدارة الأهلي للدخول في مفاوضات معه.

وكتب الصرامي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر”الأهلي يدخل بقوة في مفاوضات مع الحارس الدولي محمد العويس، وحامي عرين الشباب تواجد في جدة للجلوس مع المفاوض الآهلاوي”.