بالصور.. الرئيس السيسي يرتدي الزي العسكري مجدداً في افتتاح عدد من المشروعات القومية

القاهرة (صدى):

رعى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس حفل افتتاح الوحدات الخاصة بالأسطول الجنوبي، ومراسم رفع العلم المصري على حاملة المروحيات جمال عبد الناصر، مرتديا زي قوات البحرية المصرية.

وفي بداية المراسم أدى الرئيس السيسي التحية العسكرية لطابور العرض العسكري فور وصوله إلى مقر الوحدات الخاصة بالأسطول الجنوبي بسفاجا، فى حضور الفريق أول صدقي صبحى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

ومن المقرر أن يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، أعمال تطوير ميناء سفاجا بعد تأجيله في أعقاب موجة السيول الأخيرة التي اجتاحت مناطق البحر الأحمر، حيث يفتتح الرئيس أعمال تطوير الميناء بتكلفة 510 ملايين جنيه، بجانب افتتاح عدد من المشروعات المجمعة عبر الفيديو كونفرانس.⁠⁠⁠⁠