في حالة غريبة.. “الجوازات” ترفض سفر مواطنة بالمدينة إلا بعد حضور طليقها

في حالة غريبة.. “الجوازات” ترفض سفر مواطنة بالمدينة إلا بعد حضور طليقها
نايف السالم (صدى):

منعت جوازات مطار الملك عبدالعزيز في جدة مواطنة من السفر برفقة أخيها الأكبر وإخوتها، وطالبتها بتصريح وإذن سفر من طليقها.
وقالت المواطنة في ملابسات الواقعة إنه يوم الجمعة الماضي رفضت جوازات المطار سفرها من جدة إلى دبي، ولم تعترف بصك الطلاق الذي معها، وطالبوها بإحضار طليقها أو مراجعة الأحوال المدنية لتعديل حالتها من متزوجة إلى مطلقة.
وذكرت أنها لجأت في النهاية إلى طليقها وبعد ترج وافق على الحضور للمطار ليسمح لها بالسفر مع أخيها.




3 تعليقات


  1. محمد عبدالله الجنيدل الجلعودي الدهمشي العنزي [ عدد التعليقات: 50 ] 05/01/2017 في
    رد
    1

    شي عجيب !!؟

  2. سعيدمكني الشهراني. [ عدد التعليقات: 1055 ] 05/01/2017 في
    رد
    2

    لانه لازم يتعدل في الحاسب الالي من متزوجه الى طليقه..مثل تعديل المهنه من عسكري الى متسبب..

  3. nab3safi [ عدد التعليقات: 998 ] 05/01/2017 في
    رد
    3

    هذا النظام والجوازات تطبق النظام الخطأمن الموطنة والمواطن طليقها فيجب بعد الطلاق تحديث بيانات الاحوال المدنية ..


اترك تعليق