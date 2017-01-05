في حالة غريبة.. “الجوازات” ترفض سفر مواطنة بالمدينة إلا بعد حضور طليقها

نايف السالم (صدى):

منعت جوازات مطار الملك عبدالعزيز في جدة مواطنة من السفر برفقة أخيها الأكبر وإخوتها، وطالبتها بتصريح وإذن سفر من طليقها.

وقالت المواطنة في ملابسات الواقعة إنه يوم الجمعة الماضي رفضت جوازات المطار سفرها من جدة إلى دبي، ولم تعترف بصك الطلاق الذي معها، وطالبوها بإحضار طليقها أو مراجعة الأحوال المدنية لتعديل حالتها من متزوجة إلى مطلقة.

وذكرت أنها لجأت في النهاية إلى طليقها وبعد ترج وافق على الحضور للمطار ليسمح لها بالسفر مع أخيها.